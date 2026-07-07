Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
FúnebresLO365
Policiales

El ladrón aprehendido por los vecinos sigue internado con problemas renales de los golpes que recibió

El sujeto interceptado por los justicieros fue indagado en el Hospital por las secuelas que le dejó la intervención vecinal.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
07 de julio de 2026 a las 11:27 a. m.
El ladrón aprehendido por los vecinos sigue internado con problemas renales de los golpes que recibió
El ladrón intimidó con el filo de una tijera a la encargada del comercio.

El ladrón que fue aprehendido por los vecinos justicieros tras perpetrar el robo a un comercio de avenida Ameghino sufre problemas renales y sigue internado por los golpes sufridos durante la intervención de los testigos.

Este lunes el instructor judicial Federico Giosa, de la Fiscalía 2, junto al abogado de la Defensoría Oficial, lo indagaron en la sala del Hospital San José donde se encuentra custodiado y con un diagnóstico de complicación renal; entre otras lesiones que lo mantienen convaleciente.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Conmoción por el suicidio de un joven efectivo de la Policía del Comando de Patrulla

6/7, 02:58 p. m.
Conmoción por el suicidio de un joven efectivo de la Policía del Comando de Patrulla
2

Una noche de drogas, alcohol y un extraño episodio en un hotel alojamiento terminó con una joven hospitalizada

6/7, 08:13 p. m.
Una noche de drogas, alcohol y un extraño episodio en un hotel alojamiento terminó con una joven hospitalizada
3

Rompieron el vidrio de una camioneta y robaron una cartera durante un torneo de pádel

6/7, 08:27 p. m.
Rompieron el vidrio de una camioneta y robaron una cartera durante un torneo de pádel
4

Condenan a 8 años de prisión a un sujeto por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Pergamino

6/7, 04:27 p. m.
Condenan a 8 años de prisión a un sujeto por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Pergamino
5

Violencia de género: denuncian que un empresario embistió el auto de su ex pareja y la amenazó de muerte

4/7, 08:34 p. m.
Violencia de género: denuncian que un empresario embistió el auto de su ex pareja y la amenazó de muerte

La Fiscalía y la Defensoría cumplieron con la audiencia donde se negó a declarar amparado en las garantías constitucionales que le permiten permanecer en silencia sin que sea considerado un indicio de culpabilidad.

El viernes de la semana pasada a las 19:00, cuando la Selección Argentina disputaba el partido por los dieciseisavos de las finales del Mundial de FIFA, este sujeto irrumpió en el comercio de avenida Ameghino para intimidar a la mujer encargada de la atención.

Publicidad

El ladrón se dio la vuelta al otro lado del mostrador y blandió el filo de una tijera a la mujer para apoderarse del dinero de la recaudación.

Seguí leyendo

Abigeato en Pergamino: múltiples allanamientos del CPR permitieron secuestrar carne, herramientas y droga
Policiales

Abigeato en Pergamino: múltiples allanamientos del CPR permitieron secuestrar carne, herramientas y droga

Luego escapó en cuestión de segundos y las empleadas corrieron detrás del sospechosos para pedir ayuda a vecinos y transeúntes.

Publicidad

Las personas se involucraron y en forma espontánea lo corrieron y lograron interceptarlo a pocos metros.

Los vecinos justicieros lo redujeron y lo mantuvieron retenido mediante golpes para que no escapara.

Publicidad

Así fue como alertaron al servicio de emergencias policiales 911 y un móvil del Comando de Patrulla se desplegó para formalizar la aprehensión.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...