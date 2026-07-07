El ladrón aprehendido por los vecinos sigue internado con problemas renales de los golpes que recibió

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Policiales

El sujeto interceptado por los justicieros fue indagado en el Hospital por las secuelas que le dejó la intervención vecinal.

07 de julio de 2026 a las 11:27 a. m.

07 de julio de 2026 a las 11:27 a. m.

El ladrón que fue aprehendido por los vecinos justicieros tras perpetrar el robo a un comercio de avenida Ameghino sufre problemas renales y sigue internado por los golpes sufridos durante la intervención de los testigos.

Este lunes el instructor judicial Federico Giosa, de la Fiscalía 2, junto al abogado de la Defensoría Oficial, lo indagaron en la sala del Hospital San José donde se encuentra custodiado y con un diagnóstico de complicación renal; entre otras lesiones que lo mantienen convaleciente.

La Fiscalía y la Defensoría cumplieron con la audiencia donde se negó a declarar amparado en las garantías constitucionales que le permiten permanecer en silencia sin que sea considerado un indicio de culpabilidad.

El viernes de la semana pasada a las 19:00, cuando la Selección Argentina disputaba el partido por los dieciseisavos de las finales del Mundial de FIFA, este sujeto irrumpió en el comercio de avenida Ameghino para intimidar a la mujer encargada de la atención.

El ladrón se dio la vuelta al otro lado del mostrador y blandió el filo de una tijera a la mujer para apoderarse del dinero de la recaudación.

Luego escapó en cuestión de segundos y las empleadas corrieron detrás del sospechosos para pedir ayuda a vecinos y transeúntes.

Las personas se involucraron y en forma espontánea lo corrieron y lograron interceptarlo a pocos metros.

Los vecinos justicieros lo redujeron y lo mantuvieron retenido mediante golpes para que no escapara.