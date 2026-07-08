El femicida de Junín intentó llevarse como rehén a la nena de la mujer asesinada cuando se vio rodeado por la Policía de Pergamino

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Policiales

El acusado de asesinar de un disparo a Mercedes Errapan huyó de Junín con la hija de la víctima, recorrió casi 100 kilómetros hasta Pergamino y fue detenido tras amenazar con un cuchillo a la niña durante un operativo policial.

08 de julio de 2026 a las 04:03 p. m.

08 de julio de 2026 a las 04:03 p. m.

El presunto autor del femicidio de Mercedes Errapan, cometido en Junín, fue detenido este martes en Pergamino luego de escapar con la hija de siete años de la víctima. Tras recorrer casi 100 kilómetros, el sospechoso fue reducido por la Policía Bonaerense, que logró rescatar sana y salva a la menor en un dramático procedimiento.

Femicidio en Junín La investigación comenzó durante la mañana, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de una mujer sin vida en una vivienda de calle Iberlucea al 74, en la ciudad de Junín.

Al arribar al domicilio, efectivos del Comando de Patrullas encontraron el cuerpo de Mercedes Errapan tendido boca abajo entre el baño y otra dependencia de la vivienda, con una herida de arma de fuego en la región occipital.

En un primer momento fue demorado preventivamente la pareja actual de la víctima, Jonathan Videla, quien manifestó haber regresado a la casa después de salir a trabajar y encontrarse con la escena del crimen.

La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial Junín, encabezó las primeras actuaciones junto a Policía Científica.

Cámaras reveladoras Mientras avanzaban las pericias, los investigadores de la DDI Junín comenzaron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Las imágenes permitieron reconstruir con precisión la secuencia del crimen.

A las 5:07, la pareja de la víctima salió de la vivienda rumbo a su trabajo.

A las 5:11, las cámaras registraron el ingreso de Sebastián Daniel Bonafe, de 32 años, quien saltó un paredón e ingresó encapuchado al inmueble.

Finalmente, a las 7:57 fue captado abandonando la vivienda caminando junto a Gerry Abril, de siete años, hija de la mujer asesinada.

A partir de esas imágenes, la investigación dio un giro decisivo y los detectives lograron identificar al sospechoso.

Carta y fuga Con la identidad del presunto autor establecida, personal de la Comisaría Primera y de la DDI Junín allanó de urgencia el domicilio de Bonafe.

En la vivienda encontraron una carta manuscrita donde describía la forma en que pensaba concretar el crimen y hacía referencia a posibles destinos de fuga, entre ellos la localidad cordobesa de Arias y Cañada Seca, en Santa Fe.

Además, secuestraron su teléfono celular y determinaron que había escapado en una motocicleta Honda Titán de 150 centímetros cúbicos.

La causa fue recaratulada como femicidio seguido de rapto, mientras el Ministerio Público Fiscal solicitó la activación de la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de la niña.

Huida hacia Pergamino El seguimiento mediante cámaras permitió establecer que a las 10:34 el sospechoso circulaba por la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Rafael Obligado, partido de Rojas, conduciendo la motocicleta con la menor como acompañante.

Los investigadores creen que más adelante abandonó el rodado al costado de la ruta y continuó la fuga haciendo dedo.

A las 11:50 fue levantado por un docente que transitaba por la Ruta 188 y Ruta Provincial 30, quien los trasladó hasta Pergamino sin conocer la situación.

Según el relevamiento de cámaras, ambos descendieron a las 12:28 en la intersección de Yrigoyen y Rocha.

Cinco minutos después ingresaron a un kiosco ubicado sobre avenida de Mayo.

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Toda esa información fue transmitida en tiempo real a la Jefatura Departamental Pergamino, que desplegó un amplio operativo de saturación para localizar al prófugo.

Captura en Pergamino La búsqueda concluyó en inmediaciones de avenida Alsina y Becerra.

Al advertir la presencia policial, Bonafe ingresó con la niña a un sector con vegetación y apoyó un cuchillo sobre el cuello de la menor, amenazando con matarla si los efectivos se acercaban.

Personal del Comando de Patrullas, la DDI Pergamino y otras dependencias rodearon el lugar y comenzaron una negociación que permitió reducir la tensión.

Tras varios minutos, el sospechoso depuso su actitud, fue reducido, esposado y desarmado sin que la niña sufriera lesiones.

Durante la aprehensión también fue secuestrada la mochila que llevaba consigo y que, según trascendió, contenía elementos considerados de interés para la investigación y que podrían vincularlo directamente con el homicidio.

La menor fue inmediatamente puesta a resguardo y recibió asistencia médica y psicológica.

Investigación por grooming Fuentes judiciales confirmaron que Bonafe ya estaba siendo investigado por un presunto caso de grooming.

El viernes 3 de julio había sido allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de esa causa.

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Además, el pasado 16 de junio, Mercedes Errapan había denunciado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín que el hombre —padrino de su hija— había ingresado al baño mientras la niña se encontraba allí y la habría filmado con un teléfono celular.

A raíz de esa presentación, la mujer solicitó medidas de restricción y prohibición de acercamiento.

Antecedentes por violencia El imputado registraba antecedentes por distintos episodios de violencia.

Entre 2021 y 2024 acumuló denuncias por lesiones, amenazas, violencia familiar y violencia de género.

Las actuaciones judiciales incluyen causas iniciadas por una compañera de trabajo, una cuñada y otro familiar, en expedientes tramitados por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín y diversas fiscalías del Departamento Judicial.

Todos esos antecedentes forman parte de la investigación que ahora busca reconstruir el contexto previo al femicidio y determinar si existieron señales de riesgo que pudieran haber anticipado el desenlace.

La causa judicial El expediente quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI Nº 1 de Junín.

El acusado permanece aprehendido y será indagado por los delitos de femicidio agravado, rapto y las restantes figuras penales que puedan surgir durante el avance de la investigación.