Detienen a un sujeto por agredir a su ex pareja con un golpe de puño en la mandíbula

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El fiscal Nelson Mastorchio lo indagó y pidió al Juzgado de Garantías que lo mantenga detenido por los antecedentes y por violar la restricción de acercamiento.

Un grave hecho de violencia de género derivó en la aprehensión de un sujeto que, demostrando un total desprecio por las órdenes judiciales, volvió a atacar a su ex pareja en su propio domicilio. El imputado fue indagado en la mañana de este viernes por el fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez, en el marco de una causa penal en la que se incorporaron contundentes elementos de prueba.

El ataque y la desobediencia El violento episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 18:00. El agresor, se apersonó en la vivienda de su ex pareja ubicada en la calle 11 de Septiembre al 1900.

Al ingresar al inmueble, este individuo comenzó a increpar verbalmente a la mujer para luego propinarle un fuerte golpe de puño en la mandíbula. Con este accionar, el sujeto no solo ejerció violencia física, sino que violó flagrantemente una medida vigente de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento que la Justicia le había notificado formalmente hacía menos de un mes por una causa anterior.

Agravantes La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 3, actualmente de turno, intervino de inmediato de manera conjunta con las fuerzas policiales. Durante las primeras actuaciones, la fiscalía sumó pruebas clave recolectadas en el operativo de aprehensión y el testimonio directo de la víctima.

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Los delitos que se le imputan están calificados legalmente como: Desobediencia (Art. 239 del Código Penal). Lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (Arts. 89, 92 en función del 80 inc. 1 y 11 del CP).

Un elemento de extrema preocupación para los investigadores es la reincidencia y la escalada de violencia del imputado. Según consta en el expediente, este sujeto ya había sido indagado a corto plazo por lesiones agravadas y amenazas contra la misma víctima. Asimismo, el formulario de "Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave" realizado por la Comisaría de la Mujer y la Familia arrojó un resultado de 18 puntos, un nivel considerado "moderado" pero sumamente cercano al límite máximo de riesgo fijado en 22 puntos.