> Precaución en cruces ferroviarios sin barreras ante el ocasional movimiento de trenes en Pergamino

Pergamino

Si bien no es constante la circulación de formaciones ferroviarias, hay momentos donde el paso es fluido.

Ante el ocasional movimiento de formaciones ferroviarias que se registra en distintos sectores de Pergamino, las autoridades reiteraron el pedido a automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones para que circulen con máxima precaución al atravesar los cruces ferroviarios que no cuentan con barreras automáticas.

La recomendación cobra especial importancia debido a que el paso de trenes de carga puede darse en distintos momentos del día, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en aquellos cruces donde la única señalización está compuesta por carteles indicadores y la responsabilidad de verificar si se aproxima una formación recae exclusivamente en quienes transitan por el lugar.

Con cuidado Desde los organismos vinculados a la seguridad vial recordaron que, antes de cruzar las vías, es indispensable reducir la velocidad, detener la marcha si es necesario, observar hacia ambos lados y prestar atención a las señales sonoras que puedan advertir la llegada de un tren. También se recomienda evitar cualquier tipo de distracción, como el uso del teléfono celular o auriculares, ya que pueden impedir percibir el acercamiento de una formación.

Asimismo, remarcaron que los trenes requieren una distancia considerable para detenerse una vez iniciada una maniobra de frenado, por lo que resulta imposible que puedan hacerlo de manera inmediata ante la presencia de un vehículo o una persona sobre las vías. Por ese motivo, insistieron en que nunca debe intentarse cruzar si se observa la aproximación de un tren, aun cuando parezca encontrarse a una distancia prudente.

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Un tránsito ocasional El pedido también alcanza a quienes circulan en motocicletas y bicicletas, debido a que este tipo de vehículos presenta una mayor vulnerabilidad frente a cualquier siniestro vial. En tanto, los peatones deben atravesar únicamente por los pasos habilitados y evitar caminar o permanecer sobre las vías.