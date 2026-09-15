Baradero: Nuevamente se registraron incendios en la zona de islas y el humo llegó a la ciudad

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Las columnas de humo comenzaron a divisarse durante el mediodía del lunes desde La Rotonda y fueron reportadas por vecinos de la zona ribereña.

Durante el mediodía del lunes volvieron a registrarse incendios en la zona de islas, un fenómeno que generó preocupación entre vecinos de la zona ribereña y pudo observarse claramente desde distintos puntos de la ciudad de Baradero. Las densas columnas de humo avanzaron hacia el sector urbano y fueron registradas en imágenes por residentes.

El humo volvió a ser visible desde distintos puntos de la ciudad Las primeras señales del incendio comenzaron a advertirse alrededor del mediodía, cuando una extensa columna de humo pudo observarse desde La Rotonda, uno de los sectores desde donde habitualmente se tiene una amplia visual hacia la zona ribereña y las islas.

Con el correr de las horas, el humo se hizo cada vez más evidente y comenzó a desplazarse en dirección a la zona urbana. La presencia de las columnas generó inquietud entre quienes se encontraban en sectores cercanos al río y también entre vecinos que pudieron observar el fenómeno desde diferentes puntos.

Las imágenes compartidas por residentes permitieron dimensionar la magnitud de la humareda y volvieron a poner en escena una problemática que se repite periódicamente en la región.

Vecinos de la zona ribereña alertaron por las columnas de humo Fueron varios los vecinos de la zona ribereña que durante la jornada se comunicaron para informar sobre la situación y aportar registros del incendio. A través de imágenes tomadas en el lugar, dieron cuenta de la presencia de las densas columnas de humo que se elevaban sobre el sector de islas.

Los registros fueron compartidos a través de #TuRadio, donde los vecinos hicieron llegar fotografías y videos para mostrar lo que estaba ocurriendo. En las imágenes podía observarse una importante concentración de humo sobre el horizonte, que posteriormente comenzó a avanzar hacia sectores más cercanos al área urbana.

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La reiteración de este tipo de episodios mantiene en alerta a los habitantes de la zona, especialmente durante jornadas en las que las condiciones meteorológicas pueden favorecer la propagación del fuego y el desplazamiento del humo.

Los incendios en las islas vuelven a generar preocupación El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre los incendios que periódicamente afectan a la zona de islas y cuyos efectos pueden sentirse más allá del lugar donde se originan. Además del impacto directo sobre la vegetación y el ambiente, el humo puede desplazarse grandes distancias y hacerse visible desde las ciudades cercanas.

En esta oportunidad, la situación pudo advertirse con claridad desde La Rotonda y otros sectores, mientras que los vecinos ribereños fueron quienes primero dieron cuenta de la presencia de las columnas de humo.

Hasta el momento, el reporte se concentra en la presencia del fuego y del humo en la zona de islas, sin que se hayan informado mayores detalles sobre el origen del incendio, la superficie afectada o las tareas desarrolladas para controlar las llamas.