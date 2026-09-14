Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal

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Región

Cinco delincuentes armados ingresaron durante la madrugada a la vivienda del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo y robaron 5.000 dólares y una escopeta.

San Nicolás analiza cámaras de seguridad y busca determinar si el hecho está relacionado con otros robos registrados recientemente en el barrio privado.

Un grupo de cinco delincuentes armados ingresó durante la madrugada del domingo a la vivienda del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, ubicada en Estancia Estrella Federal, en la localidad de El Paraíso, partido de Ramallo. Los asaltantes permanecieron unos 20 minutos en el lugar y escaparon con 5.000 dólares y una escopeta.

Cómo ingresaron los delincuentes a Estancia Estrella Federal El robo habría ocurrido entre las 0:30 y la 1:00 del domingo. De acuerdo con la información conocida, los delincuentes habrían ingresado al barrio privado por un sector del perímetro cercano al arroyo o al monte, alejado de los accesos principales.

Una vez dentro del predio, el grupo se dirigió hacia la propiedad perteneciente al juez federal del Departamento Judicial San Nicolás. Los asaltantes ingresaron a la vivienda y exigieron dinero a las personas que se encontraban en el lugar.

El episodio se habría extendido durante aproximadamente 20 minutos. Según trascendió, los delincuentes no golpearon ni maniataron a las víctimas, una circunstancia que diferencia este hecho de otros robos registrados recientemente en la zona.

La DDI de San Nicolás analiza las cámaras Luego de la denuncia, la investigación quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás. Los efectivos trabajan para identificar a los integrantes del grupo y establecer con precisión cómo lograron ingresar al barrio durante la madrugada.

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Uno de los principales elementos de la pesquisa son las cámaras de seguridad instaladas tanto en la propiedad como en distintos sectores de Estancia Estrella Federal. Los investigadores analizan los registros para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes, durante y después del asalto.

Las imágenes podrían aportar datos sobre la cantidad de personas involucradas, el recorrido realizado dentro del predio y la vía utilizada para escapar luego de concretar el robo.

Investigan si hubo otros robos en el mismo barrio La investigación también apunta a determinar si el asalto sufrido por Villafuerte Ruzo tiene relación con otros dos episodios delictivos ocurridos recientemente en Estancia Estrella Federal.

Según trascendió, en esos casos los autores también habrían utilizado sectores del perímetro alejados de las entradas principales para acceder al barrio privado. Esa coincidencia es uno de los elementos que los investigadores buscan establecer como posible conexión entre los hechos.