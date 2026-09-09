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Marga Marsili, la médica de Ramallo que fue parte del ascenso de Rosario Central

La profesional integra el cuerpo médico del equipo femenino de Rosario Central, que el lunes aseguró su ascenso a la Primera División de AFA.

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09 de septiembre de 2026 a las 06:02 p. m.
Marsili se incorporó al fútbol femenino de Rosario Central en julio de 2026, luego de ser convocada para cubrir una vacante dentro del área médica del plantel.
Foto: metafm.com.ar

La médica de la ciudad de Ramallo Marga Marsili fue parte del cuerpo médico de Rosario Central durante la campaña que terminó con el ascenso del equipo femenino a la Primera División de AFA. La institución rosarina confirmó el logro el pasado lunes, al quedarse con el primer puesto de la Zona B de la Primera B.

Rosario Central logró el ascenso a Primera División

Rosario Central aseguró su lugar en la máxima categoría del fútbol femenino argentino el 7 de septiembre, cuando todavía restaban dos fechas para completar la fase regular del torneo.

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El conjunto rosarino alcanzó los 41 puntos en 16 partidos, producto de 13 victorias, dos empates y apenas una derrota. Con esos números, se convirtió en el líder de la Zona B y consiguió el objetivo de regresar a la Primera División.

Marga Marsili se incorporó al plantel en julio

La profesional oriunda de Ramallo se sumó al fútbol femenino de Rosario Central en julio de este año, luego de ser convocada para cubrir una vacante dentro del área médica del plantel.

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Su llegada se produjo a través del director médico de la institución, con quien había establecido contacto profesional durante su etapa de trabajo en Emerger Salud, empresa dedicada a la cobertura médica de eventos y actividades deportivas.

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Desde entonces, Marsili acompaña diariamente al plantel y desarrolla su tarea junto a la kinesióloga del equipo, participando en el seguimiento de las futbolistas y en la atención de distintas situaciones clínicas y deportivas.

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Una profesional ramallense en cada partido y concentración

Entre sus responsabilidades se encuentran el control sanitario durante los entrenamientos, la asistencia médica en los partidos y el acompañamiento durante las concentraciones. Además, integra la delegación en cada encuentro oficial.

Su trabajo comienza desde la concentración previa y se extiende hasta la finalización de los partidos, formando parte de un equipo interdisciplinario que acompaña a las jugadoras durante toda la competencia.

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De esta manera, Marga Marsili tuvo un papel dentro del cuerpo médico del plantel de Rosario Central que consiguió el ascenso a la Primera División. Para la profesional ramallense, se trata además de una experiencia vinculada a una temporada en la que el conjunto rosarino fue uno de los principales protagonistas de la Primera B.

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