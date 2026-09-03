Menos chicos, más presión: la fuerte caída de los nacimientos amenaza con cambiar las escuelas bonaerenses

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La fecundidad, que superaba los dos hijos por mujer en 2010, podría acercarse a uno hacia 2040. El nivel Inicial sería el primero en sentir el golpe.

Buenos Aires se encamina hacia un escenario demográfico inédito en las últimas décadas. Cada vez nacen menos niños y esa tendencia, que inicialmente se percibe en las estadísticas poblacionales, comienza ahora a trasladarse a las aulas.

El cambio se refleja con claridad en la tasa global de fecundidad. De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias del Ministerio de Gobierno junto con el Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos (LILSU), la provincia pasó de registrar más de dos hijos por mujer en 2010 a proyectar una cifra cercana a un hijo por mujer para 2040.

La caída también puede observarse en los nacimientos. La tasa bruta de natalidad bonaerense pasó de aproximadamente 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a cerca de 10 en 2023, último dato provincial contemplado en el informe.

El fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires: la natalidad viene descendiendo en todo el país. Sin embargo, el impacto adquiere una dimensión particular en territorio bonaerense debido a su enorme peso poblacional y a las consecuencias que puede generar sobre servicios esenciales como la educación.

El primer golpe se siente en los jardines El sistema educativo es uno de los primeros sectores en recibir el impacto de los cambios demográficos. Menos nacimientos significan, algunos años después, menos niños en edad de ingresar al jardín.

Las proyecciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense muestran un escenario contundente. En 2024, el nivel Inicial contaba con alrededor de 578 mil alumnos. Para 2027, la matrícula podría caer hasta aproximadamente 474 mil estudiantes.

Esto representa una reducción de más de 100 mil alumnos en apenas tres años.

La tendencia podría profundizarse posteriormente, con una matrícula estimada en torno de los 450 mil estudiantes.

El descenso ocurre incluso después de que la provincia ampliara la cobertura educativa, especialmente en las salas de 3 y 4 años. Esa expansión permitió contener parcialmente la caída, pero no logró compensar el efecto de una población infantil cada vez más reducida.

Una caída que ya se proyecta a nivel nacional El fenómeno tampoco es nuevo en el conjunto del país. Un informe de la Dirección Nacional de Población sobre natalidad y educación ya había advertido el impacto que tendrá la reducción de los nacimientos sobre las matrículas escolares.

Uno de los casos más significativos es el de la sala de 4 años. En 2019 alcanzó un máximo de más de 685 mil alumnos. Sin embargo, a partir de la reducción de los nacimientos iniciada en 2020, las proyecciones anticipan una caída del 39% para 2028, cuando la matrícula rondaría los 417 mil estudiantes.

La consecuencia es clara: las cohortes más pequeñas que hoy comienzan su recorrido educativo irán avanzando progresivamente por los distintos niveles del sistema.

Primaria y Secundaria La transformación demográfica no afecta a todos los niveles al mismo tiempo. El descenso comienza en Inicial y luego se traslada hacia Primaria y Secundaria a medida que los niños de las nuevas generaciones alcanzan esas edades.

En Primaria, la evolución de la matrícula ya mantiene una relación más estrecha con la reducción de la población infantil.

La situación es diferente en Secundaria. Allí todavía se espera un período de crecimiento, impulsado en buena medida por la expansión de la cobertura y la reducción del abandono escolar registrada durante los últimos quince años.

Según las proyecciones oficiales, la matrícula secundaria podría alcanzar en 2028 un máximo histórico de alrededor de 1,75 millones de estudiantes, frente a los 1,67 millones registrados en 2024.

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2028: el año que puede marcar un antes y un después El crecimiento de la matrícula secundaria, sin embargo, tendría fecha de vencimiento.

Las proyecciones indican que 2028 podría marcar el punto máximo. A partir de ese momento, la cantidad de estudiantes comenzaría a disminuir de manera progresiva y, con el paso de los años, a un ritmo cada vez mayor.

El dato obliga a mirar más allá de las aulas actuales. La provincia no solo deberá enfrentar el desafío de sostener la escolarización de los estudiantes que hoy están dentro del sistema, sino también adaptar su estructura educativa a una población infantil y adolescente cada vez más pequeña.

Menos nacimientos significan menos alumnos, pero también plantean nuevos interrogantes: cómo se distribuirán las escuelas, qué ocurrirá con la cantidad de secciones y docentes y cómo deberán reorganizarse los recursos educativos en un territorio tan extenso y desigual como Buenos Aires.