Nuevo cuadro tarifario en la ruta que une Pergamino con Rosario: cuánto cuesta el peaje

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El corredor atraviesa dos jurisdicciones y adopta distintas denominaciones según el territorio.

Se dieron a conocer los nuevos valores del cuadro tarifario correspondiente al Corredor Vial N° 4, que contempla el recorrido de la ruta que conecta Pergamino con Rosario y constituye una de las principales vías de comunicación entre el norte bonaerense y el sur de la provincia de Santa Fe.

El corredor atraviesa dos jurisdicciones y adopta distintas denominaciones según el territorio. En la provincia de Buenos Aires, el trazado corresponde a la Ruta Provincial N° 32, mientras que una vez que ingresa a territorio santafesino pasa a identificarse como Ruta Provincial N° 18. De esta manera, ambas rutas conforman un mismo eje vial para quienes se desplazan entre Pergamino y Rosario, tanto para viajes particulares como para el transporte de cargas y pasajeros.

La actualización establece diferentes valores de peaje de acuerdo con la categoría, el tipo de unidad y la cantidad de ejes de cada vehículo. El esquema contempla desde motocicletas y automóviles hasta camiones y colectivos de gran porte, con una tarifa que aumenta en función de las dimensiones y características de los vehículos.

Los nuevos valores De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, las motocicletas, comprendidas en la categoría M, abonarán $1.600. Para los automóviles y camionetas correspondientes a la categoría 1, en tanto, el valor establecido será de $3.200.

A partir de allí, las tarifas se incrementan para las unidades de mayor porte. La categoría 2, que comprende a camiones y colectivos de dos ejes, tendrá un costo de $6.400. El mismo valor deberán pagar los vehículos incluidos en la categoría 3, correspondiente a automóviles o camionetas que circulen con acoplado.

En el caso del transporte pesado, la categoría 4, integrada por camiones y colectivos de tres o cuatro ejes, tendrá una tarifa de $9.600. Se trata de unidades que tienen una participación significativa en este corredor, especialmente por la actividad productiva y comercial que se desarrolla entre Pergamino, las localidades del norte bonaerense y el área metropolitana de Rosario.

El cuadro tarifario continúa con la categoría 5, destinada a los camiones de cinco y seis ejes, que deberán abonar $12.800. Finalmente, la tarifa más elevada corresponde a la categoría 6, que alcanza a los vehículos de transporte pesado con más de seis ejes, cuyo paso tendrá un costo de $16.000.

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Un corredor estratégico La actualización de los peajes tiene particular importancia para Pergamino debido a la relevancia que tiene este corredor para la conexión con Rosario. La ruta constituye una alternativa utilizada diariamente por vecinos que viajan hacia la ciudad santafesina y por empresas y transportistas que movilizan mercadería entre ambas provincias.

El trazado también cumple un papel estratégico para la actividad productiva regional. Pergamino y su zona de influencia forman parte de un área con una fuerte presencia de actividades agropecuarias, industriales y comerciales, por lo que la conexión con Rosario resulta fundamental para el traslado de producción, insumos y diferentes tipos de cargas.

En este sentido, el costo del peaje representa un componente más dentro de los gastos que deben afrontar quienes utilizan el corredor, especialmente para el transporte profesional y de cargas. La diferencia entre las categorías responde al criterio de establecer tarifas superiores para los vehículos de mayor porte y con mayor cantidad de ejes.

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Para Pergamino, esta conexión adquiere especial relevancia por su cercanía con Rosario y por el movimiento permanente de personas y cargas que existe entre ambas ciudades. Por ese motivo, cualquier modificación en las tarifas de este corredor impacta tanto en los usuarios habituales como en el sector del transporte, particularmente en aquellos vehículos que realizan recorridos frecuentes entre el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur santafesino.