San Pedro: Asaltaron un camión con insumos sanitarios en la Ruta 9, a la altura de Río Tala

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Región

Dos delincuentes en moto interceptaron al chofer cuando detuvo la marcha en el kilómetro 158. Se llevaron parte de la carga y escaparon hacia Rosario.

Un camión que transportaba insumos sanitarios con destino a la zona de Rosario fue asaltado este miércoles por la noche mientras circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 158, en inmediaciones de Río Tala, partido de San Pedro. El chofer fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Asalto a un camión en la Ruta 9 El hecho se registró alrededor de las 20, cuando el conductor del transporte detuvo la marcha en ese sector de la autopista. En esas circunstancias, los delincuentes se aproximaron a bordo de una motocicleta y abordaron al chofer para concretar el robo.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, los asaltantes lograron apoderarse de parte de la mercadería que era trasladada en el vehículo. Se trataba de material sanitario que tenía como destino la zona de Rosario.

El episodio generó la intervención policial y el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el asalto y avanzar en la identificación de los responsables.

Los delincuentes escaparon hacia Rosario Luego de apoderarse de parte de la carga, los dos individuos emprendieron la fuga por la colectora de la Ruta 9, en dirección a Rosario. La utilización de una motocicleta les habría permitido alejarse rápidamente del lugar tras concretar el robo.

El conductor, según la información conocida hasta el momento, no sufrió lesiones durante el episodio. Si bien fue víctima del asalto, no se informó que haya recibido golpes ni que haya requerido asistencia médica.

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La modalidad utilizada vuelve a poner el foco sobre los hechos delictivos que tienen como escenario las rutas y corredores de circulación de vehículos de carga, donde los transportistas quedan expuestos especialmente cuando deben detener su marcha.

Investigan el robo de la carga sanitaria A partir de la denuncia y de los primeros testimonios, la Policía inició las actuaciones para reconstruir la secuencia del hecho y determinar quiénes fueron los autores del asalto. También se busca establecer qué cantidad y qué tipo de insumos sanitarios fueron sustraídos del transporte.

La investigación deberá avanzar sobre distintos elementos que puedan aportar información sobre los delincuentes, entre ellos las características de la motocicleta utilizada para escapar y los recorridos que pudieron realizar después del robo.

El hecho ocurrió en un sector de la Ruta Nacional 9 próximo a Río Tala y quedó bajo investigación policial y judicial. Por el momento, no se informaron detenciones relacionadas con el asalto.