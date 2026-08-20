San Pedro: El Gobierno licita el Belgrano Cargas por 50 años y el corredor de Santa Lucía queda en el centro

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La concesión contempla más de 7.000 kilómetros de vías y obras obligatorias por US$800 millones. El ramal atraviesa el partido de San Pedro.

El Gobierno nacional formalizó la licitación de Belgrano Cargas y Logística S.A. por un período de 50 años, con más de 7.000 kilómetros de vías incluidos en la concesión. El trazado comprende el ramal Belgrano, que atraviesa el partido de San Pedro y tiene a Santa Lucía como uno de sus puntos ferroviarios estratégicos.

El ramal Belgrano atraviesa el partido de San Pedro La convocatoria contempla la administración, mantenimiento y explotación de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. En el caso del Belgrano, el recorrido incluye el corredor que atraviesa el partido de San Pedro desde Doyle hasta Colonia Velaz, con la estación de Santa Lucía como referencia histórica y estratégica.

La estación fue inaugurada el 15 de noviembre de 1907 como parte del Ferrocarril Central Córdoba y tuvo un papel central en el desarrollo de la localidad, luego del loteo de tierras pertenecientes a la familia Harrington.

Durante décadas, Santa Lucía se consolidó como una de las estaciones relevantes del ramal que vinculaba Buenos Aires con Rosario. Tras las privatizaciones ferroviarias de 1993, el servicio de pasajeros dejó de funcionar, aunque continuaron las operaciones de cargas.

En 2023 fueron inauguradas las obras de refacción del histórico edificio ferroviario, después de una gestión realizada por el actual intendente Cecilio Salazar durante su paso por el directorio de Belgrano Cargas.

La concesión exige inversiones por US$800 millones Los pliegos establecen obras obligatorias de infraestructura que deberán ser ejecutadas por los futuros concesionarios. Según la estimación oficial, el piso de inversión para las tres líneas ferroviarias alcanzará los 800 millones de dólares, mientras que las empresas podrán sumar proyectos adicionales que serán considerados en la evaluación de sus propuestas.

El proceso también incorpora una cláusula que restringe la participación de compañías controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros. La medida sigue criterios aplicados recientemente por el Gobierno nacional en otros procesos de concesión y privatización.

Una vez adjudicada la operación de las vías, el esquema prevé avanzar con licitaciones específicas para la venta de locomotoras, vagones, material rodante y talleres de reparación. Los fondos obtenidos serán destinados a un fideicomiso bajo la órbita del Ministerio de Economía para contribuir al financiamiento de obras ferroviarias.

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Empresas nacionales e internacionales analizan participar La licitación generó interés entre distintos grupos empresarios. Entre los posibles participantes aparece GMXT, la división ferroviaria del Grupo México, cuyos representantes señalaron que analizan un programa de inversiones que podría alcanzar los 3.000 millones de dólares.

También se conformó el Consorcio Pro Belgrano, integrado por algunas de las principales compañías agroexportadoras del país: Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company (LDC) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

A ese grupo se suman empresas como el Grupo Roggio y el Grupo Techint, con experiencia en infraestructura y transporte ferroviario. También existen sondeos de compañías internacionales y evaluaciones dentro del sector minero, especialmente por el potencial del Belgrano para trasladar insumos y producción vinculada con los proyectos del norte argentino.

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En las últimas semanas, el Gobierno incorporó modificaciones solicitadas por empresas interesadas. Entre ellas figura la posibilidad de encuadrar inversiones en infraestructura dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con acceso a los beneficios fiscales establecidos por esa normativa.

La concesión se impulsa mientras Belgrano Cargas y Logística presenta un resultado deficitario de 10.229 millones de pesos, en un escenario marcado por los gastos destinados al mantenimiento y recuperación de vías e infraestructura ferroviaria.