San Antonio de Areco: Después de la tormenta, el río Areco quedó en su cauce pero reaparecieron las preguntas

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Región

La tormenta dejó lluvias desiguales, granizo y sectores afectados en San Antonio de Areco. Con el río dentro de su cauce, volvieron las dudas sobre el mantenimiento.

28 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.

28 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.

La tormenta del domingo dejó registros muy diferentes de lluvia dentro de San Antonio de Areco, con mediciones oficiales de 56 milímetros y registros particulares que superaron los 70. Mientras algunos sectores recibieron granizo y requirieron asistencia, el río Areco permaneció dentro de su cauce, aunque la vegetación volvió a encender una discusión.

Lluvias desiguales y un río que se mantuvo dentro de su cauce La tormenta que atravesó San Antonio de Areco durante el domingo volvió a mostrar el comportamiento irregular que pueden tener estos fenómenos meteorológicos en distancias relativamente cortas. El registro informado para la ciudad fue de 56 milímetros, mientras que en Carmen de Areco se midieron 38.

Sin embargo, mediciones particulares realizadas en distintos puntos de San Antonio de Areco marcaron valores superiores: alrededor de 72 milímetros en la zona de España y Bolívar y unos 68 milímetros en barrio Amespil.

Las diferencias no necesariamente implican una contradicción, ya que durante la jornada se sucedieron distintos núcleos de tormenta, con avisos por lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para San Antonio de Areco y localidades de la región.

Las consecuencias se hicieron visibles en distintos sectores, con granizo, viviendas que requirieron asistencia y zonas rurales cubiertas de blanco.

La meteoróloga Sofía Scarano, coordinadora local de Gestión de Riesgo y responsable del Sistema de Alerta Temprana, explicó durante la jornada el desplazamiento de los núcleos de tormenta. El sistema local también tiene entre sus funciones el seguimiento de las precipitaciones y del comportamiento hidrológico de la cuenca del río Areco.

Con más de 70 milímetros registrados en algunos puntos, la atención se trasladó naturalmente hacia el río.

Las imágenes tomadas alrededor de las 18 en la zona de las compuertas y el Puente Viejo mostraron al Areco dentro de su cauce. Una filmación realizada desde barrio Don Pancho permitió observar una situación similar.

El dato corresponde a ese momento puntual y no permite establecer por sí solo cuál será la evolución posterior de toda la cuenca. El río Areco atraviesa distintos municipios y su comportamiento depende también de las condiciones registradas aguas arriba.

El Comité de Cuenca está integrado por San Antonio de Areco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Zárate, Baradero, Chacabuco y Salto.

Las acacias vuelven a crecer en sectores intervenidos del río Areco Mientras las miradas estaban concentradas en el nivel del agua, las imágenes del sector del río dejaron expuesto otro tema que vuelve a generar preocupación: la vegetación que reaparece en las zonas donde se realizaron trabajos.

Desde el nuevo puente de la Ruta 41, el periodista Ricardo Sceppacuercia mostró un sector intervenido durante las obras ejecutadas por Ecodyma. Allí pueden observarse nuevamente numerosas acacias, algunas pequeñas y otras con un desarrollo mayor, que forman una vegetación cada vez más cerrada.

Sceppacuercia recordó que en ese lugar se había rebajado el terreno y retirado parte del talud. Ante la nueva presencia de acacias, planteó la conveniencia de intervenir antes de que la vegetación vuelva a ocupar los espacios que fueron despejados.

La discusión cobra especial relevancia por la magnitud de las obras hidráulicas que se desarrollan en la zona.

La adecuación del cauce del río Areco alcanza 12,4 kilómetros aguas abajo de la ex Ruta Nacional 8. De acuerdo con la información difundida por la Provincia, el proyecto apunta aproximadamente a duplicar la sección del cauce, de 30 a 60 metros, con el objetivo de mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar al casco urbano.

Se trata de una intervención de gran escala que modifica distintos sectores de la cuenca y que, además de la ejecución de los trabajos, plantea el desafío de garantizar su conservación a lo largo del tiempo.

La aparición nuevamente de las acacias vuelve a poner el foco precisamente en esa etapa posterior a las obras.

El mantenimiento del cauce y las preguntas que deja la tormenta Fabián Calabrono, uno de los vecinos que atravesó anteriores inundaciones en San Antonio de Areco, planteó la necesidad de definir quién tendrá a su cargo el mantenimiento de los sectores intervenidos una vez finalizados los trabajos.

Según recordó, la presencia de acacias ya había sido advertida anteriormente y consideró necesario controlarlas cuando todavía son pequeñas. La preocupación no se limita a una especie vegetal puntual, sino a la continuidad de las tareas de limpieza y mantenimiento del cauce.

La discusión también recupera un antecedente de la ciudad: durante la intendencia de José Cames se creó una Guardia Ecológica que realizaba recorridas, tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores del río.

Durante varios años, Mario Bucciarelli, acompañado por Osvaldo Echegaray, integró aquel equipo municipal que trabajaba de manera cotidiana sobre el río utilizando herramientas y vehículos para retirar vegetación, ramas y otros materiales.

Con el tiempo, la Guardia Ecológica dejó de funcionar. Un relevamiento publicado en 2024 había advertido sobre la pérdida de continuidad de esas tareas y sobre la necesidad de realizar grandes operativos de limpieza luego de las crecientes, cuando ramas, troncos y residuos quedaban expuestos o acumulados en las compuertas.

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La situación volvió a ser mencionada este domingo por Calabrono al observar las imágenes del sector.

Las fotografías tomadas después de la tormenta muestran ramas, vegetación y material arrastrado por el agua acumulados contra las compuertas. Al momento de registrarse esas imágenes, el río permanecía dentro de su cauce.

Ese dato resulta relevante en el contexto de las obras hidráulicas que se llevan adelante en San Antonio de Areco. La adecuación de más de 12 kilómetros del cauce, la ampliación de su sección y las intervenciones vinculadas con puentes y otros puntos críticos forman parte de una estrategia destinada a disminuir el riesgo de inundaciones.

Pero junto con la ejecución de las obras aparece una cuestión que deberá resolverse hacia adelante: cómo se sostendrán las tareas de limpieza, control de la vegetación y mantenimiento de la infraestructura una vez terminados los trabajos.

La tormenta del domingo dejó registros muy diferentes de lluvia y volvió a poner al río Areco bajo observación. Esta vez, el cauce se mantuvo dentro de sus márgenes en las imágenes registradas durante la tarde.