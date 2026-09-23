San Pedro: de profesor y preparador físico a ingeniero de datos en YPF

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Nicolás Chaparro tiene 31 años y, tras estudiar Sistemas en San Pedro, logró reconvertirse profesionalmente. Hoy trabaja en YPF y quiere orientar gratis a quienes buscan oportunidades en tecnología.

Hace cinco años, Nicolás Chaparro no tenía definido qué estudiar ni imaginaba que su futuro laboral estaría vinculado con la tecnología. Profesor y preparador físico, la pandemia lo encontró sin trabajo. Una publicación sobre la carrera de Sistemas del ISFT N.º 118 de San Pedro terminó marcando el comienzo de una transformación profesional que hoy lo llevó a trabajar como ingeniero de datos en YPF.

Una carrera en Sistemas que cambió su rumbo profesional Nicolás tiene 31 años y su acercamiento al mundo tecnológico comenzó en 2021, cuando atravesaba un momento de incertidumbre laboral. El cierre de numerosas actividades durante la pandemia lo había dejado sin trabajo y, al mismo tiempo, sin una decisión clara respecto de qué camino seguir.

Fue entonces cuando encontró en Facebook una publicación del Instituto Superior de Formación Técnica N.º 118 de San Pedro, donde se anunciaba la apertura de la carrera de Sistemas.

Hasta ese momento, su experiencia estaba completamente alejada de la informática. Sin conocimientos previos en el área, decidió inscribirse y comenzar una formación que terminaría modificando su trayectoria laboral.

“Venía de un palo totalmente distinto”, contó al recordar sus comienzos. Sin embargo, con el avance de la cursada descubrió que la carrera le interesaba y que podía encontrar allí una nueva profesión.

El recorrido no fue sencillo. La carrera comenzó con alrededor de 70 estudiantes y solamente cuatro llegaron a completar el trayecto formativo. Nicolás fue uno de ellos y obtuvo su título en 2023, después de tres años de estudio, constancia y asistencia.

De su primer empleo como analista de datos a trabajar en YPF Con el título en mano, Nicolás comenzó a buscar oportunidades laborales dentro del sector tecnológico. En 2024 consiguió su primera experiencia profesional como analista de datos para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese primer paso le permitió comenzar a aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y conocer desde adentro un mercado laboral que hasta pocos años antes le resultaba completamente ajeno.

Más adelante pasó por una consultora, aunque esa experiencia no resultó como esperaba. En lugar de abandonar el camino que había elegido, decidió continuar capacitándose, adquirir nuevas herramientas y presentarse a numerosas entrevistas laborales.

Ese proceso finalmente dio sus frutos. Desde julio de este año trabaja en YPF, donde actualmente se desempeña como ingeniero de datos.

Su recorrido concentra en apenas cinco años un cambio profundo: pasó de ser profesor y preparador físico, atravesó un período de desempleo durante la pandemia, comenzó una carrera sin experiencia previa en tecnología y terminó incorporándose a una de las principales empresas del país.

Pero para Nicolás, su experiencia no representa solamente un logro personal. También puede ser una herramienta para otras personas que todavía no encuentran una orientación laboral o educativa.

Quiere ayudar a jóvenes y adultos a ingresar al mundo tecnológico A partir de su propia historia, Nicolás detectó una situación que considera importante abordar en San Pedro: la falta de información sobre las oportunidades laborales vinculadas con la tecnología, las habilidades que actualmente demanda el mercado y las alternativas de formación disponibles.

Por eso decidió compartir públicamente su experiencia y ofrecer orientación de manera gratuita.

Su intención es generar un espacio destinado tanto a jóvenes que están terminando la escuela y todavía no saben qué estudiar como a adultos que buscan reinventarse profesionalmente. También apunta a acompañar a madres y padres que intentan orientar a sus hijos frente a la elección de una carrera.

“Hace años encontré una sola publicación de la carrera de Sistemas en el ISFT N.º 118 que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido”, expresó.

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La propuesta busca brindar información sobre las distintas posibilidades dentro del sector tecnológico, explicar qué perfiles profesionales se están buscando, qué conocimientos pueden resultar necesarios y cuáles son las alternativas para comenzar una formación.

“Después de mucho esfuerzo pude reinventarme y vivir de lo que amo hacer. En ese camino descubrí qué se está pidiendo, qué hay que estudiar y cómo hacerlo. Me gustaría compartirlo y ayudar”, señaló Nicolás.

El espacio será gratuito y estará orientado a quienes tienen interés en la tecnología pero no saben por dónde comenzar, así como también a quienes ya tienen una idea o inquietud y necesitan herramientas para transformarla en un proyecto posible.

La historia de Nicolás también pone en evidencia que una reconversión laboral puede comenzar en cualquier momento y desde ámbitos que, en principio, parecen alejados de la tecnología. Su experiencia como profesor y preparador físico no desapareció con el cambio de profesión: fue parte del recorrido que le permitió llegar a una nueva etapa.