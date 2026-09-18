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Villa Ramallo se prepara para la 16° Fiesta de la Empanada

La celebración será el lunes 12 de octubre desde el mediodía, con 9.000 empanadas, música, danza, artesanos y actividades familiares.

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18 de septiembre de 2026 a las 05:29 p. m.
La Asociación Cooperadora de la Escuela N° 5 de Villa Ramallo realizará el próximo lunes 12 de octubre, desde las 12:00, una nueva edición de la Fiesta de la Empanada, un evento que ya forma parte del calendario de actividades de la localidad.
Foto: metafm.com.ar

La Asociación Cooperadora de la Escuela N° 5 de Villa Ramallo organiza la 16° Fiesta de la Empanada, que se realizará el lunes 12 de octubre desde las 12:00. La propuesta, con entrada abierta al público, combinará gastronomía, música, danza y actividades recreativas para toda la familia durante el feriado nacional.

Fiesta de la Empanada en Villa Ramallo: cuándo y dónde será

La celebración se desarrollará durante el mediodía, una decisión tomada por la organización para favorecer la participación de las familias y evitar las bajas temperaturas que suelen registrarse durante la noche.

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La Fiesta de la Empanada ya forma parte del calendario de actividades de Villa Ramallo y este año alcanzará su 16° edición, con una propuesta que apunta a reunir a vecinos y visitantes en una jornada gastronómica y cultural.

Prepararán 9.000 empanadas, incluidas opciones sin TACC

Uno de los principales atractivos será la elaboración de unas 9.000 empanadas para la jornada. Según informaron los organizadores, 6.000 serán fritas y 3.000 se cocinarán al horno.

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Además, habrá opciones sin TACC destinadas a personas con celiaquía. La oferta gastronómica se completará con tortas, tartas y un servicio de cantina con bebidas.

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El evento también contará con un sector destinado a artesanos y espacios recreativos para los más chicos, con castillos inflables.

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Música, danza y espectáculos durante toda la jornada

La programación artística incluirá diferentes propuestas musicales y de danza que se desarrollarán a lo largo del día. Entre los artistas y grupos anunciados se encuentran La Encontrada Folklore, Amistad Chamamecera Ramallense, Somos Herencia, Gallitos del Aire y Agata Music de Rocío Pennesi.

También participarán Estudio Tinkuy, Pancho Salvatori, Jacarandá y Ballet Renacer, completando una grilla pensada para acompañar la jornada gastronómica.

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La 16° Fiesta de la Empanada de Villa Ramallo tendrá entrada abierta al público y ofrecerá una combinación de gastronomía, espectáculos y actividades recreativas para compartir en familia durante el feriado del lunes 12 de octubre.

MúsicaGastronomíaempanadasDanzaVilla Ramallo
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