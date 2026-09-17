San Pedro: Un perro fue herido de un machetazo al defender a su dueña de un ataque de violencia de género

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Un perro sufrió una grave herida en el hocico al intervenir para defender a su dueña durante un presunto ataque de violencia de género en San Pedro.

Un perro resultó gravemente herido durante un episodio de violencia de género ocurrido en la noche del lunes en inmediaciones del camino Juan Ismael Giménez, cerca del 3.000, en la ciudad de San Pedro. El animal habría intervenido para defender a su dueña cuando su pareja intentó agredirla con un machete.

El perro intervino para defender a su dueña El episodio fue conocido a partir del relato de Marisa Corvalán, empleada municipal y exdirectora de Turismo, quien circulaba en automóvil hacia su domicilio cuando encontró al animal ensangrentado y con una importante lesión en el hocico.

Según contó Corvalán en declaraciones al programa “Equipo de Radio”, de La Radio 92.3, inicialmente pensó que el perro había sido atacado por otros animales, debido a la presencia habitual de perros en esa zona. Sin embargo, al detenerse para asistirlo, tomó conocimiento de una situación mucho más grave.

La mujer se acercó a una vivienda ubicada en la zona de la barranca y allí tomó contacto con la dueña del animal. De acuerdo con el relato difundido, la víctima le manifestó que su marido la había golpeado y que había intentado atacarla con un machete.

En ese contexto, el perro habría intervenido para protegerla y recibió el machetazo en el hocico. La agresión le provocó una herida de consideración, con una lesión que le habría partido parte del hocico.

Intervención policial tras el episodio de violencia Ante la situación, Corvalán dio aviso al servicio de emergencias policiales para solicitar la intervención correspondiente. Según relató, minutos después llegaron al lugar tres móviles policiales.

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La mujer explicó que, mientras se aguardaba la intervención de los efectivos, decidió trasladar al animal para que pudiera recibir atención veterinaria. El perro fue llevado para ser asistido y quedó posteriormente bajo resguardo.

El hecho generó preocupación por la gravedad de la agresión y por la situación de la mujer que habría sido víctima del ataque. La intervención del animal permitió además que el caso tomara estado público a partir del testimonio de quien se encontró con la escena.

Atención veterinaria y situación de la víctima El perro recibió atención de una médica veterinaria debido a las heridas provocadas por el machetazo y permanece actualmente al resguardo. La prioridad fue asistirlo luego de haber sido encontrado en la vía pública, ensangrentado y con una lesión visible en el rostro.

Respecto de la mujer que habría sufrido la agresión, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las medidas adoptadas por la Policía ni sobre la eventual intervención de los organismos de asistencia y protección correspondientes.