San Pedro Country Music Festival: confirmaron la grilla completa y los horarios de los artistas

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El festival se realizará del 25 al 27 de septiembre en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita y una programación internacional.

15 de septiembre de 2026 a las 01:30 p. m.

15 de septiembre de 2026 a las 01:30 p. m.

San Pedro se prepara para vivir una nueva edición del Country Music Festival, que reunirá durante tres jornadas a artistas nacionales e internacionales en el Paseo Público Municipal. El encuentro, que tendrá entrada libre y gratuita, se desarrollará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre y ya tiene su cronograma confirmado.

San Pedro Country Music Festival: cuándo y dónde será La 21ª edición del San Pedro Country Music Festival tendrá como escenario principal al Paseo Público Municipal y convocará a miles de seguidores de la música country y géneros relacionados provenientes de distintos puntos del país.

La programación comenzará el viernes 25 de septiembre a las 12:00, continuará el sábado 26 desde las 11:00 y tendrá su última jornada el domingo 27 a partir de las 10:30.

La organización confirmó además que el festival no se suspenderá por lluvias. En caso de precipitaciones, las actividades podrán ser modificadas o canceladas de acuerdo con las condiciones climáticas y las posibilidades operativas del evento.

La extensa grilla del viernes y sábado El viernes tendrá una programación que incluirá a Desconectados, Bluesberry Band, Creedenciales, Tanna & The Drifters, Leyendas, Carlos Arcuri & La Ariel Arbath Band, Rebeca Caldera, The Reason y Clan Farsante, entre otros.

También serán parte de la jornada Peces del Desierto, Alex Bluegrass Band de Uruguay, Walter Palurdo de Chile, Los Solitarios, Quadruple Trouble, Sanfolk, Sierra Ferrets, Frank Jacket, Los de Río Seco de Chile, Las Liebres y La Blue's Ayres Band.

El escenario continuará con King Bee, Billy La Rocka, Johnny & June Experience, Rock Idols, 7 Pistones Country Rock y The Rey Band.

El sábado, en tanto, la actividad comenzará con No Way, Hot Picking Brothers, Greentongues, Claudio Kleiman, Deltaboys, La Rockabilera del Sur y The Rhythm Gamblers.

Durante esa segunda jornada también actuarán Gabriel Gratzer, Michelle Luna y Los Agrotóxicos, Cherry Collins, Henry y Juanita Donati, Walter Domínguez, Renegades Country Band de Chile, Country Gruñón, Mila Barcala, Ochenta.90 y Angry Zeta.

El tramo final tendrá a Sangre de Toro de Chile, Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, Fernando Goin, Cat Lion de Austria, Adoração Country de Brasil, Savannah Rae de Estados Unidos, No Bull Country Music de Estados Unidos y Mark Mackay de Estados Unidos.

Domingo de line dance y cierre internacional La última jornada comenzará a las 10:30 con All Together #6, el tradicional encuentro de Line Dance que se desarrollará sobre la Avenida Costanera.

Luego, la programación musical incluirá a Simonetta, Tumbleweed, Nati Bravo, Tinta de Uba, Negráss String Band, Rodeos Honky Tonk, Fer Couto's & The Wandering Souls, Tommy Lira de Chile, Far West y Orlando Curti & The Groove Seekers junto a Dieter Baumgärtner de Brasil.

La grilla continuará con Mistysa, representante de Canadá y Chile, Pasto Loco, Kurt's Friends, Melody & Co., Los Mentirores, Hobo Cane de Estados Unidos, Adrian Tigen, Tennessee y Countruck Band de Brasil.