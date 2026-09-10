San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales

Región

El Grupo Conservacionista de Fósiles identificó doce paleocauces que muestran cómo cambió el curso del río Arrecifes a lo largo de miles de años.

En la ciudad de San Pedro integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles lograron identificar, mediante herramientas de observación satelital, doce sectores que corresponderían a antiguos recorridos del río Arrecifes. El relevamiento permitió reconocer trazas diferentes a la actual y aporta nuevos datos sobre las transformaciones geomorfológicas de la región.

Identificaron doce paleocauces del río Arrecifes El trabajo fue realizado a partir de la utilización de la plataforma Google Earth, una herramienta que permitió observar desde el aire distintos sectores vinculados con la evolución histórica del río Arrecifes.

Durante la exploración, los integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles detectaron curvas, contracurvas y segmentos rectos que no coinciden con el recorrido que presenta actualmente el curso de agua.

En total fueron individualizados doce sectores con características compatibles con antiguos canales fluviales. Cada uno de los puntos fue registrado mediante capturas digitales y con las correspondientes coordenadas geográficas, de manera de dejar documentada su ubicación para futuras investigaciones y trabajos de campo.

El hallazgo resulta especialmente significativo porque permite observar sobre el territorio las huellas que dejaron las modificaciones experimentadas por el río a lo largo del tiempo.

Cómo se observan los antiguos recorridos entre la vegetación Desde el Museo Paleontológico de San Pedro explicaron que algunos de estos antiguos canales pueden distinguirse con relativa claridad entre los pastizales ubicados en las inmediaciones del actual cauce del río Arrecifes.

Sin embargo, otros sectores presentan mayores dificultades para su identificación debido a la presencia de una importante cobertura vegetal. En determinados puntos, las antiguas trazas quedan prácticamente ocultas debajo de árboles y de la vegetación que creció sobre las riberas con el paso de los años.

La utilización de imágenes satelitales permitió, en ese sentido, ampliar las posibilidades de observación y detectar modificaciones del terreno que pueden resultar difíciles de advertir desde el nivel del suelo.

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Las formas que presentan estos sectores —especialmente las curvas y contracurvas características de los antiguos cursos fluviales— constituyen indicios que permiten reconstruir parcialmente cómo se desplazó el río antes de alcanzar la configuración que posee en la actualidad.

Un registro de los cambios del río a través de miles de años De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, los paleocanales localizados serían anteriores a la incursión marina que afectó esta región hace aproximadamente 5.000 años.

Aquel fenómeno geológico produjo modificaciones importantes en las cuencas fluviales de la zona. Con posterioridad, el retroceso de las aguas saladas y los procesos naturales de transformación del territorio contribuyeron a que los cursos de agua fueran adquiriendo progresivamente una configuración diferente.

En este contexto, los antiguos recorridos identificados en las imágenes satelitales constituyen una evidencia de los cambios que atravesó el río Arrecifes durante miles de años.

Desde el ámbito paleontológico y científico remarcaron que este tipo de relevamientos permite comprender mejor la evolución del paisaje regional y la relación entre los cursos de agua y las transformaciones geomorfológicas.

El estudio de los paleocauces también aporta información para reconstruir ambientes del pasado y comprender de qué manera los cambios en los ríos fueron modificando las áreas que los rodean.