Accidente aéreo en San Antonio de Areco: falló el motor durante el despegue y hubo dos ilesos

> Accidente aéreo en San Antonio de Areco: falló el motor durante el despegue y hubo dos ilesos

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Un avión que realizaba prácticas de toque y despegue sufrió una falla de motor, salió de pista y atravesó el alambrado del aeródromo. Sus dos ocupantes resultaron ilesos.

03 de septiembre de 2026 a las 11:12 a. m.

03 de septiembre de 2026 a las 11:12 a. m.

Un avión que realizaba maniobras de práctica en el Aeródromo de la ciudad de San Antonio de Areco sufrió este miércoles una aparente falla de motor durante el despegue y terminó fuera del predio, luego de atravesar el alambrado perimetral. Las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas y no hubo que lamentar consecuencias personales.

Falla de motor durante una maniobra de despegue El episodio ocurrió mientras la aeronave realizaba prácticas de toque y despegue. De acuerdo con la información preliminar aportada por los ocupantes, el avión habría perdido potencia durante la maniobra y no pudo mantenerse dentro del sector de pista.

Pablo Martino, integrante de la Comisión Directiva y actual tesorero del Aeroclub, explicó que la aeronave pertenecía a una escuela de vuelo de Rodríguez y que había estado operando en el aeródromo durante la jornada anterior.

Tras la aparente falla, el avión continuó su recorrido, salió de la pista y atravesó el alambrado perimetral hasta terminar dentro del sector correspondiente al Parque Industrial. Según Martino, la estructura habría contribuido a reducir la velocidad de la aeronave.

“Por suerte el alambrado hizo un poco de amortiguación y ellos, gracias a Dios, están sanos y salvos”, señaló el dirigente del Aeroclub.

La aeronave sufrió daños, entre ellos el desprendimiento de la rueda delantera. Sin embargo, todavía no está determinado si esa rotura se produjo durante el aterrizaje o como consecuencia del impacto contra el alambrado. Esa cuestión deberá ser establecida por la investigación técnica.

Activaron el protocolo de emergencia en el aeródromo Luego del accidente se puso inmediatamente en marcha el plan de emergencia previsto para este tipo de situaciones. Bomberos Voluntarios trabajó de manera preventiva sobre la aeronave, debido a que se había detectado una pérdida de combustible.

Entre las medidas adoptadas se incluyó el corte de la corriente eléctrica del avión y la aplicación preventiva de espuma específica, con el objetivo de evitar un eventual incendio.

Iván Crestán, jefe del Aeródromo de San Antonio de Areco, confirmó que se dio intervención a los organismos aeronáuticos correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

“Se activó el protocolo del plan de emergencia”, confirmó Crestán, quien también indicó que, de acuerdo con las primeras apreciaciones, la aeronave se habría quedado sin potencia durante el despegue.

El responsable del aeródromo explicó que el avión “se quedó sin pista” y terminó atravesando el alambrado hasta ingresar al Parque Industrial. También señaló que el piloto era joven y contaba con pocas horas de vuelo, aunque aclaró que serán los organismos especializados los encargados de determinar las causas concretas.

La extensión de la pista, nuevamente bajo análisis El accidente volvió a poner en discusión la extensión de la pista del Aeródromo de San Antonio de Areco y su cercanía con el Parque Industrial. Desde el Aeroclub indicaron que ya existen gestiones para evaluar una posible ampliación.

“Estamos trabajando para ver si se puede alargar un poco más, estamos trabajando con el Municipio sobre eso”, explicó Martino al referirse a las conversaciones que se mantienen para extender la pista.

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De todos modos, el dirigente evitó establecer una relación directa entre la extensión de la pista y el accidente, al considerar que el factor determinante fue la falla de motor registrada durante el despegue.

Crestán, por su parte, consideró que una pista más extensa podría haber modificado el recorrido final de la aeronave y evitado el impacto contra el alambrado.

La investigación técnica deberá determinar ahora qué originó la pérdida de potencia, cómo se produjo la salida de pista y cuáles fueron los daños concretos registrados en la aeronave.