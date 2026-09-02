> San Antonio de Areco llevó dos proyectos a la Feria Provincial de Ciencias

Región

El Duende Azul y la Secundaria N°1 representan a Areco en la Feria Provincial con proyectos sobre identidad y memoria local.

San Antonio de Areco tiene dos representantes en la 53ª Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que comenzó este martes en Santa Clara del Mar. Se trata de proyectos del Jardín Municipal El Duende Azul y de la Escuela Secundaria N°1, seleccionados entre más de 160 trabajos presentados en la instancia regional.

Dos proyectos de Areco llegaron a la instancia provincial Los trabajos fueron seleccionados durante la Feria Regional realizada en Colón, donde participaron más de 160 proyectos educativos. De ese total, solamente 11 consiguieron el pase a la instancia provincial y dos de ellos pertenecen a instituciones de San Antonio de Areco.

El Jardín Municipal El Duende Azul participa con el proyecto “Creación de una galería de retratos sobre personas importantes de nuestro pueblo”, desarrollado junto a la docente Brenda Smarke.

La Escuela Secundaria N°1 Juan Hipólito Vieytes, en tanto, presenta “Voces perdidas de la dictadura en San Antonio de Areco”, una investigación realizada por los estudiantes Candela Alonso Zemele y Enzo Di Carlo, con el acompañamiento de la profesora Delfina Cicarelli.

Ambas propuestas tienen enfoques muy diferentes, aunque comparten una característica: parten de preguntas vinculadas con la identidad y la historia de la comunidad.

Los más chicos construyeron una galería sobre personajes de Areco La propuesta del Jardín El Duende Azul nació a partir de una pregunta planteada a los niños: quiénes consideraban que eran las personas importantes de San Antonio de Areco.

Entre las respuestas aparecieron pintores, gauchos, recolectores de residuos, bomberos, docentes, médicos, enfermeras, veteranos de Malvinas, madres, padres y abuelos. Luego, los propios alumnos votaron para definir quiénes serían retratados.

Para avanzar con el proyecto, los chicos conocieron distintas técnicas artísticas de la mano de referentes locales. Miguel Ángel Gasparini trabajó con ellos sobre dibujo; Luisa Magdalena los acercó a la fotografía y Carolina Oviedo les enseñó aspectos vinculados con la pintura.

También investigaron cómo funciona una galería de arte y visitaron el espacio del Museo Las Lilas. Más adelante recibieron al artista plástico y docente Néstor Mahmud, quien les aportó herramientas para organizar una exposición.

Los alumnos participaron de distintas decisiones: seleccionaron las obras, prepararon las cédulas, eligieron el nombre de la galería, realizaron carteles y marcos y grabaron audios para explicar por qué habían elegido a determinadas personas como importantes para la comunidad.

La experiencia culminó con el armado de la galería en el Salón Guerrico, donde también decidieron cómo distribuir las obras y organizar los distintos sectores de la exposición.

Los adolescentes investigaron las voces de la última dictadura El segundo proyecto que representa a San Antonio de Areco en la Feria Provincial tiene como eje la memoria. “Voces perdidas de la dictadura en San Antonio de Areco” surgió en la Escuela Secundaria N°1 en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.

Candela Alonso Zemele y Enzo Di Carlo, acompañados por Delfina Cicarelli, investigaron cómo se vivió la última dictadura militar en la comunidad. Para ello buscaron documentos, testimonios y relatos vinculados con la historia local.

El objetivo fue recuperar voces y experiencias que no tuvieron una amplia circulación y contribuir a que esas historias puedan ser conocidas por la comunidad.

De esta manera, los dos proyectos llevaron a Santa Clara del Mar miradas diferentes sobre una misma localidad. Mientras los niños del jardín buscaron reconocer a personas que consideran importantes para Areco, los adolescentes se enfocaron en recuperar testimonios y memorias que quedaron fuera del relato conocido.

La Feria Provincial se desarrolla hasta el 3 de septiembre y reúne proyectos de instituciones educativas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Para San Antonio de Areco, la participación representa además el reconocimiento al trabajo realizado durante la instancia regional.