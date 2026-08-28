Villa Ramallo: “Aeolian Rose”, el proyecto de la Técnica N° 1 que llegó a la Feria Provincial de Ciencias
La escuela de Villa Ramallo presentará un aerogenerador doméstico diseñado por estudiantes de Electromecánica, entre 10 proyectos seleccionados de la Región 12.
La Escuela de Educación Técnica N° 1 “Bonifacio Velázquez” de Villa Ramallo participará la próxima semana de la instancia provincial de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología con “Aeolian Rose”, un innovador proyecto desarrollado por estudiantes de séptimo año de Electromecánica que propone generar energía eólica mediante un aerogenerador de uso doméstico.
Un aerogenerador inspirado en una rosa
El proyecto “Aeolian Rose” nació a partir del interés de los estudiantes por trabajar con energía eólica y materiales reciclados. El resultado fue un aerogenerador de uso doméstico con una estructura particular, inspirada en el tornillo de Arquímedes y en la forma de un pimpollo de rosa. El dispositivo cuenta con un eje central que permite captar el viento desde distintas direcciones. Actualmente se encuentra en etapa de prototipo y los alumnos trabajan en la toma de mediciones para determinar cuánta energía puede producir. “Ellos crearon un aerogenerador de uso doméstico, pero con una forma particular inspirado en el tornillo de Arquímedes, que tiene un eje principal y en forma de rosa, o sea, que puede tomar viento de todas las direcciones”, explicó el vicedirector de la institución, Lucas Scabini. El proyecto fue desarrollado de manera interdisciplinaria y busca que los alumnos sean protagonistas de las distintas etapas de investigación. En ese sentido, Scabini destacó la importancia de que las propuestas surjan de preguntas y problemáticas planteadas por los propios estudiantes.
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La Técnica N° 1 vuelve a una instancia provincial
La clasificación tiene además un significado especial para la institución de Villa Ramallo, ya que hacía aproximadamente una década que la escuela no lograba acceder a una instancia provincial de la Feria de Ciencias. En la instancia regional participaron 190 trabajos correspondientes a establecimientos educativos de la Región 12. De ese total, solamente 10 fueron seleccionados para avanzar a la etapa provincial. “Éramos 190 proyectos y había un cupo de 10 proyectos que pasaban al provincial”, explicó Scabini durante una entrevista radial. Para el vicedirector, más allá del resultado que pueda obtener el proyecto, la participación representa una oportunidad para mostrar el trabajo que se desarrolla diariamente en la escuela. La instancia provincial se desarrollará desde el próximo lunes en Santa Clara del Mar. Los estudiantes viajarán acompañados por el docente que participa del proyecto y permanecerán allí durante la semana. La exposición se extenderá durante dos jornadas y los trabajos serán evaluados por docentes capacitados. Uno de los aspectos centrales será la capacidad de los propios estudiantes para explicar el proyecto, responder preguntas y demostrar el conocimiento adquirido durante el proceso.
Tres proyectos de Ramallo competirán en la instancia provincial
“Aeolian Rose” no será la única representación de Ramallo en la instancia provincial. También fueron seleccionados “Raíces en el mapa”, de la Escuela Secundaria N° 1 de Villa Ramallo, y “Huellas Bonitas”, de la Escuela Primaria Rural N° 20 de Pérez Millán. De los 10 proyectos seleccionados de toda la Región 12, uno accederá posteriormente a la instancia nacional. La participación en la Feria se suma a otras iniciativas que impulsa la Técnica N° 1, entre ellas distintas competencias educativas y propuestas vinculadas con la robótica. La institución busca incrementar progresivamente su presencia en este tipo de certámenes, en un contexto marcado por los rápidos cambios tecnológicos. “Es tremendo cómo está avanzando la IA misma, cómo demarca nuevas dinámicas a las que, si no nos adaptamos, vamos quedando atrás”, sostuvo Scabini. Actualmente, la Técnica N° 1 cuenta con una matrícula cercana a los 815 estudiantes y mantiene las orientaciones de Electromecánica y Tecnología de los Alimentos. A su vez, la institución analiza la posibilidad de avanzar hacia una orientación vinculada con Química, ante la demanda de técnicos de ese perfil en el contexto productivo local. Mientras tanto, Electromecánica continúa siendo una de las especialidades con mayor demanda entre los estudiantes, tanto en Ramallo como en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.