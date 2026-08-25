San Pedro tendrá cortes de luz este miércoles: las zonas afectadas y los horarios

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COOPSER informó cortes programados para este miércoles 26 de agosto por tareas de mantenimiento de TRANSBA en una línea de alta tensión.

La Cooperativa de Servicios de San Pedro informó que este miércoles 26 de agosto se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores urbanos y rurales del partido. Las interrupciones se producirán por tareas de mantenimiento que TRANSBA llevará adelante sobre la línea de alta tensión de 132 kilovoltios que conecta la ciudad de San Pedro con Papel Prensa.

Cortes de energía en San Pedro: horarios y zonas afectadas Según informó COOPSER, los trabajos alcanzarán a distintos alimentadores y se desarrollarán en diferentes franjas horarias. En algunos sectores, los usuarios tendrán dos interrupciones durante la jornada, por lo que se recomendó tomar las medidas preventivas necesarias para proteger equipos eléctricos y organizar las actividades.

El Alimentador 1 tendrá cortes de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:00. Comprende sectores de la zona urbana, el área rural hasta el camino al Aeroclub, Villa Jardín y Camino Debock.

El Alimentador 3 estará fuera de servicio de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 14:30, afectando sectores urbanos incluidos en el plano orientativo difundido por la cooperativa.

El Alimentador 4 tendrá interrupciones de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:00. El área comprende sectores urbanos y la zona rural de Lucio Mansilla hasta Callejón Guzzo.

En tanto, el Alimentador 5 tendrá cortes de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 14:30 en sectores urbanos señalados por COOPSER.

Qué localidades de San Pedro tendrán cortes de luz El operativo también alcanzará a diferentes localidades y sectores rurales del Partido de San Pedro. El Alimentador 6 tendrá interrupciones de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 14:30, con impacto en sectores urbanos, la zona rural hasta la entrada de Papel Prensa, Bajo Campodónico y el barrio Los Cazadores.

Por su parte, el Alimentador 8 tendrá cortes de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:00 en sectores urbanos incluidos en el plano difundido por la cooperativa.

El Alimentador 10 tendrá interrupciones de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 14:30, también en sectores urbanos determinados en el mapa orientativo.

En las localidades, el Alimentador 2-11 afectará a Gobernador Castro, La Buena Moza, Paraje Tablas y Callejón Mirada entre las 9:30 y las 12:00.

El Alimentador 2-12 tendrá un corte de 7:00 a 9:30 en Río Tala, mientras que el Alimentador 2-13 interrumpirá el suministro de 12:00 a 14:00 en Santa Lucía, El Descanso y Pueblo Doyle.

Finalmente, el Alimentador 2-14 tendrá un corte de 14:00 a 17:00 que comprenderá Callejón Martínez Sobrado, el destacamento de Policía Caminera, la ex Ruta Nacional 9 y las estaciones de servicio Shell de Río Tala y ACA-YPF.

Hospital y Sanatorio COOPSER quedarán fuera del operativo COOPSER aclaró que los alimentadores urbanos 2 y 7, que abastecen las zonas donde se encuentran el Hospital y el Sanatorio COOPSER, no serán afectados por las interrupciones programadas.

Por ese motivo, tampoco se prevén cortes en los sectores adyacentes que reciben el suministro a través de esas líneas. Además, las empresas, instituciones y organizaciones con grandes consumos están siendo notificadas de manera individual.

Desde la cooperativa señalaron que los horarios y sectores informados tienen carácter estimativo y podrían sufrir modificaciones de acuerdo con el avance de las tareas.