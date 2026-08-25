San Nicolás: “Jinete de ballenas” cerrará el ciclo Cine con Mirada Holística

San Nicolás

La última función será este miércoles 26 de agosto en Don Bosco 277, con una actividad previa a las 19:45 y la película desde las 20:00.

En la ciudad el ciclo Cine con Mirada Holística tendrá este miércoles su última función en San Nicolás con la proyección de “Jinete de ballenas”. La propuesta se realizará en Don Bosco 277 y comenzará a las 19:45 con un espacio de Cine Mudo, antes de la película, prevista para las 20:00.

San Nicolás: cuándo y dónde será la última función El encuentro está programado para este miércoles 26 de agosto en Don Bosco 277. La jornada comenzará a las 19:45 con el espacio de Cine Mudo y, a las 20:00, se dará inicio a la proyección de la película elegida para cerrar el ciclo.

La organización anunció que se trata del cierre definitivo de Cine con Mirada Holística, una propuesta que buscó generar un espacio diferente alrededor de las producciones cinematográficas y promover el intercambio entre quienes participaban de cada encuentro.

“Jinete de ballenas”, una historia sobre identidad y raíces Para esta última jornada fue seleccionada “Jinete de ballenas”, una producción de Nueva Zelanda que aborda temáticas relacionadas con la identidad, las raíces y la búsqueda de la propia voz.

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La película se presenta como el cierre de un ciclo que propuso acercarse al cine desde una mirada holística, utilizando cada función como punto de partida para la reflexión y el intercambio sobre diferentes aspectos de las historias proyectadas.

Cuánto cuesta la entrada y cómo reservar La entrada tiene un valor de $8.000 y los cupos son limitados. El espacio estará calefaccionado y los asistentes tendrán la posibilidad de llevar mate para acompañar la jornada.