San Nicolás: Gastón Andino pidió prisión perpetua por el homicidio de su padre y recordó el vínculo con Alviso

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San Nicolás

El hijo de José Andino habló sobre la relación de su padre con la mujer detenida y relató situaciones previas al crimen que, según afirmó, habían generado preocupación familiar.

Gastón Andino, hijo de José Andino, habló sobre el homicidio de su padre y apuntó contra Virginia Alviso, quien permanece detenida por el hecho ocurrido en la ciudad de San Nicolás. El joven describió la relación entre ambos como conflictiva y aseguró que su familia había advertido distintas situaciones que generaban preocupación por la seguridad de José y de los menores.

La relación entre José Andino y Virginia Alviso En diálogo con diario EL INFORMANTE, Gastón explicó que nunca estuvo de acuerdo con la relación que mantenían su padre y Alviso. Según contó, en reiteradas oportunidades intentó convencer a José de que se alejara y hasta le ofreció ayudarlo para que pudiera instalarse en otro lugar.

“Nunca acepté esa relación, siempre le dije que salga de ahí y que haga una nueva vida, que le ayudaba a hacerse una pieza o algo en barrio Mitre y que se quede tranquilo allá”, relató.

El joven sostuvo que, debido a su postura frente a la relación, evitaba tener contacto con la mujer. “Por eso mismo no tenía ni contacto con ella y siempre la esquivaba. Cuando nos juntamos con mi viejo lo hacíamos solos, para hablar tranquilos”, explicó.

Al referirse a Alviso, Gastón afirmó que estaba vinculada con el consumo de drogas y describió el entorno en el que se desenvolvía como “un ambiente que no era sano”. En contraposición, señaló que su padre había comenzado a concurrir a la iglesia y participaba de un grupo de adicciones de Dios es Amor.

Denuncias, preocupación y episodios previos Gastón describió el vínculo entre su padre y la mujer detenida como “tóxico y conflictivo” y aseguró que los problemas eran conocidos por la familia. “No era un tema desconocido, vivíamos en la Comisaría de la Mujer”, manifestó.

De acuerdo con su relato, José atravesaba situaciones que le generaban temor y preocupación, aunque no se animaba a denunciar formalmente a Alviso por una razón relacionada con los hijos. “Mi papá siempre estaba preocupado por situaciones que venían pasando. Él no se animaba a denunciarla, por los hijos, porque decía que ellos tenían que estar con su madre”, sostuvo.

El hijo de José también relató un episodio en el que la familia comenzó a sospechar que su padre podía estar siendo medicado sin su conocimiento.

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“Sospechábamos de que ella le ponía pastillas para dormir en el mate y en la bebida. Mi papá no podía estar parado, vivía durmiendo. Lo llevamos a la Clínica UOM y lo tuvieron que dejar internado”, contó Gastón.

A ese episodio sumó otro hecho que, según afirmó, había ocurrido previamente y que involucró un incendio en la vivienda. “Un día le prendió fuego la casa pensando que mi papá estaba dormido, pero él se había ido al kiosco”, relató.

El pedido de justicia por José Andino Tras el homicidio de su padre, Gastón expresó el reclamo de la familia y pidió que la Justicia aplique la máxima pena prevista para el delito por el que la mujer se encuentra detenida.

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“Queremos que le den perpetua por lo que pasó. Si no era a mi viejo, algo le iba a pasar a los nenes”, reclamó el joven.

Sus declaraciones reconstruyen, desde la mirada de uno de los hijos de la víctima, los conflictos que habrían existido durante la relación entre José Andino y Virginia Alviso y las situaciones que, según sostiene, habían generado preocupación antes del desenlace fatal.