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Alerta amarilla en San Nicolás: pronostican tormentas fuertes, granizo y hasta 50 milímetros

El SMN advirtió por tormentas fuertes durante la madrugada del sábado en San Nicolás y localidades de la región, con lluvias intensas y ráfagas.

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02 de octubre de 2026 a las 01:12 p. m.
Según informó la página Avisos Meteorológicos San Nicolás, durante la madrugada del sábado el área será afectada por tormentas de variada intensidad.
Foto: Opinando San Nicolás

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para San Nicolás y otros distritos de la región por tormentas previstas para la madrugada del sábado 3 de octubre. El organismo anticipó lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo, con acumulados de hasta 50 milímetros.

Alerta amarilla por tormentas en San Nicolás

La advertencia fue emitida este jueves 1 de octubre y alcanza a San Nicolás, Ramallo y San Pedro, además de sectores de Constitución, en Santa Fe, y Victoria y Gualeguay, en Entre Ríos.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, el área será afectada durante la madrugada del sábado por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Qué condiciones meteorológicas se esperan

El SMN prevé precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada.

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Además de las lluvias, las tormentas podrían estar acompañadas por ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

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Las precipitaciones más intensas podrían registrarse en períodos cortos, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los organismos meteorológicos y a eventuales cambios en el nivel de alerta.

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Cuándo llegarían las tormentas a la región

Según la información difundida por Avisos Meteorológicos San Nicolás, el período de mayor inestabilidad está previsto para la madrugada del sábado 3 de octubre.

La alerta amarilla implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Por ese motivo, las condiciones deberán ser monitoreadas durante las próximas horas, especialmente ante la posibilidad de tormentas fuertes en distintos sectores de la región.

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