San Nicolás: Paraná visita a Juventud de Pergamino en un partido clave por el Regional Amateur

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San Nicolás

El conjunto nicoleño enfrentará desde las 16 a Juventud por la quinta fecha de la zona 7 de la Región Pampeana Norte, en un duelo decisivo.

Paraná de San Nicolás visitará esta tarde a Juventud de Pergamino desde las 16, por la quinta fecha de la zona 7 del Torneo Regional Federal Amateur. Ambos equipos necesitan sumar para mantener sus posibilidades de avanzar, en un grupo que tiene a Somisa como líder y a Racing como escolta.

Paraná busca dar un paso hacia la clasificación El conjunto nicoleño llega a esta jornada con cuatro puntos y ocupa el tercer lugar de la zona, por detrás de Somisa, que suma ocho, y Racing, que tiene seis. Juventud, en tanto, cierra las posiciones con dos unidades.

El encuentro tendrá como árbitro principal al lujanense Ignacio Pastor y se disputará en Pergamino, en un partido que puede comenzar a definir el futuro de ambos equipos en la competencia.

Para Paraná, conseguir una victoria significaría quedar en una posición favorable de cara a la última fecha. El conjunto de San Nicolás recibirá allí a Racing, por lo que un triunfo esta tarde le permitiría llegar a esa instancia dependiendo de sus propios resultados.

Juventud de Pergamino se juega una de sus últimas chances Para el equipo pergaminense, el panorama es todavía más exigente. Juventud necesita ganar los dos encuentros que le quedan y, además, esperar otros resultados para intentar meterse entre los equipos que avanzarán de ronda.

Por eso, el partido de esta tarde representa una oportunidad importante para el conjunto local, que buscará hacerse fuerte en Pergamino y sumar tres puntos que le permitan mantener viva la ilusión de continuar en el Regional Amateur.

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La definición de la zona será ajustada, ya que todavía quedan partidos por disputar y los resultados de las próximas jornadas pueden modificar las posiciones.

Somisa y Racing completan la fecha de la zona 7 La quinta jornada de la zona 7 se completará el lunes a las 20, cuando Somisa reciba a Racing. El encuentro pondrá frente a frente al líder y su inmediato perseguidor, en otro partido determinante para la definición del grupo.

Somisa llega con ocho puntos y Racing con seis, por lo que el resultado de ese compromiso también tendrá incidencia directa en las posibilidades de Paraná y Juventud de cara a la última fecha.