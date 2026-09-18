San Nicolás: La Justicia investiga al padre de Cafiero como posible administrador de una organización narco

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San Nicolás

La UFI N°1 investiga a Gustavo Cafiero, padre del presunto líder, por su posible rol financiero en la organización desbaratada en San Nicolás.

El avance de la causa “Aeronáutico Blanco” sumó a Gustavo Cafiero, de 60 años, a la investigación sobre la organización narco desbaratada en San Nicolás. La fiscalía busca determinar si el padre de Maximiliano Cafiero cumplía funciones como administrador financiero de la estructura, que tiene siete detenidos y tres prófugos.

Qué investiga la fiscalía sobre Gustavo Cafiero La investigación está a cargo de la UFI N° 1 de Estupefacientes, conducida por la fiscal María Verónica Marcantonio, y apunta a establecer el grado de participación de Gustavo Cafiero en la organización que tendría como presunto líder a su hijo Maximiliano, de 29 años.

Por el momento, el hombre solo se encuentra imputado por tenencia ilegal de armas, luego de que durante uno de los allanamientos realizados en la denominada “Casa Barco Irupé”, de su propiedad, fuera encontrada una carabina calibre .22 sin la autorización correspondiente. Tras ser notificado de la imputación, recuperó la libertad.

Según la pesquisa, ahora se intenta determinar si además cumplía un rol dentro de la estructura investigada, particularmente como posible administrador de los recursos financieros de la organización.

El operativo que desbarató la organización en San Nicolás El procedimiento “Aeronáutico Blanco” incluyó 14 allanamientos, 13 de ellos en San Nicolás y uno en el aeródromo de Alvear. En los operativos fue detenido Maximiliano Cafiero, piloto de avión señalado por los investigadores como presunto líder de la organización.

Entre los elementos secuestrados se encuentra un hidroavión experimental anfibio valuado en unos 70 mil dólares, cuya eventual utilización para el traslado de estupefacientes también es materia de investigación.

Además, fueron incautados un Mercedes Benz 250, una Citroën Berlingo y otro automóvil. El Mercedes estaba acondicionado como un falso patrullero, con balizas y un sistema de sirenas que, según la investigación, podría haber sido utilizado para evadir controles.

La causa se inició en noviembre de 2025 y avanzó a partir del análisis de información y del cruzamiento de datos. Los investigadores detectaron una presunta diferencia entre el nivel de vida que exhibía Maximiliano Cafiero y los ingresos que figuraban en los registros bancarios.

Cocaína, marihuana y armas secuestradas durante los allanamientos Durante los procedimientos también fueron secuestradas tres armas de fuego, entre ellas un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada. De acuerdo con la información de la causa, todas tenían la numeración suprimida.

En materia de estupefacientes, los investigadores incautaron más de dos kilos de cocaína, distribuidos entre ladrillos y más de 300 envoltorios preparados para su comercialización. También se secuestraron aproximadamente 1,8 kilos de marihuana.