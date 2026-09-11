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Triatlón: San Nicolás vuelve a estar presente en el Mundial Ironman 70.3

Cecilia Rubianes, Ana Inés Sánchez y Fernando Piaggio representarán a San Nicolás en el Mundial Ironman 70.3 que se disputa en Niza.

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11 de septiembre de 2026 a las 07:10 p. m.
Este fin de semana se disputará en Niza, Francia, una nueva edición del Mundial Ironman 70.3, la máxima cita de la media distancia del triatlón internacional.
Foto: diarioelnorte.com.ar

La ciudad de San Nicolás volverá a tener representantes en una de las competencias más importantes del triatlón internacional. Este fin de semana, Cecilia Rubianes, Ana Inés Sánchez y Fernando Piaggio participarán del Mundial Ironman 70.3 en Niza, Francia, donde buscarán completar una exigente prueba de media distancia.

Tres nicoleños en el Mundial Ironman 70.3

La competencia reunirá en Niza a algunos de los máximos exponentes del triatlón mundial. El circuito comenzará con 1,9 kilómetros de natación en el mar Mediterráneo, continuará con 90 kilómetros de ciclismo por rutas de Los Alpes y finalizará con 21,1 kilómetros de carrera a pie.

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El tramo de pedestrismo se desarrollará completamente sobre terreno llano, a lo largo de la emblemática Promenade des Anglais, uno de los sectores más reconocidos de la ciudad francesa y un escenario que puede favorecer a los atletas con mejor desempeño en la carrera.

La presencia nicoleña estará dividida en dos jornadas. El sábado será el turno de las representantes femeninas, mientras que el domingo competirán los hombres.

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Cecilia Rubianes y Ana Sánchez compiten el sábado

Cecilia Rubianes y Ana Inés Sánchez afrontarán el desafío el sábado desde las 7:00 de Francia, las 2:00 de la madrugada en Argentina.

Rubianes llega a esta cita internacional después de una destacada temporada. Este año logró quedarse con el primer puesto de su categoría en el Ironman 70.3 de Punta del Este, resultado que le permitió llegar al Mundial con una importante experiencia competitiva y renovadas expectativas.

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Para ambas atletas, completar el exigente recorrido de Niza significará además alcanzar una nueva medalla de finisher, reconocimiento reservado para quienes consiguen completar las tres disciplinas dentro de las condiciones establecidas por la competencia.

Fernando Piaggio afronta su octavo Mundial 70.3

El domingo llegará el turno de Fernando Piaggio, quien será el representante masculino de la denominada “Legión” nicoleña. Para el atleta de San Nicolás será una participación especialmente significativa, ya que afrontará en Niza su octavo Mundial Ironman 70.3.

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La cifra representa una marca destacada para el triatlón de la región y refleja la continuidad de Piaggio en una competencia que reúne año tras año a los mejores especialistas de la media distancia.

Con tres representantes y nuevamente en el máximo escenario internacional de la especialidad, San Nicolás volverá a decir presente en el Mundial Ironman 70.3, esta vez en un circuito de enorme exigencia que combinará el Mediterráneo, Los Alpes y la tradicional costanera de Niza.

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