Basquetbol de San Nicolás: Somisa Club y Belgrano arrancaron con contundentes triunfos en el Prefederal Bonaerense

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San Nicolás

Los equipos nicoleños debutaron con victorias en el Grupo D. Somisa superó 85-56 a Porteño de Chacabuco y Belgrano derrotó 78-53 a Gimnasia de Pergamino.

Somisa Club y Belgrano de la ciudad de San Nicolás tuvieron un auspicioso comienzo en el Prefederal Bonaerense de básquet. Ambos representantes nicoleños se impusieron con autoridad en sus respectivos compromisos del Grupo D y dieron el primer paso en una competencia que reúne a varios de los principales equipos de la provincia de Buenos Aires.

Somisa comenzó con autoridad ante Porteño En el estadio “Socios Fundadores”, Somisa se hizo fuerte ante Porteño de Chacabuco y terminó imponiéndose por 85 a 56. El conjunto dirigido por Diego Alba mostró una marcada intensidad física y, aunque tuvo algunos altibajos en su funcionamiento, logró controlar el desarrollo del encuentro durante buena parte de la noche.

Lucio González fue una de las principales figuras del ganador y terminó como máximo anotador con 22 puntos, además de aportar 9 rebotes. También tuvieron una actuación destacada Brovarone, Uranga y Rattero, todos con 10 unidades.

Somisa consiguió marcar diferencias especialmente a partir del segundo cuarto y terminó ampliando la ventaja en el último parcial. En la visita, Gennero aportó 12 puntos y Martínez convirtió 11.

El equipo nicoleño afrontó el debut sin Agustín Bualó, uno de sus refuerzos más importantes, quien no estuvo disponible por motivos personales.

Belgrano ganó en Pergamino y mostró solidez Belgrano también tuvo un debut contundente. El conjunto de San Nicolás derrotó como visitante a Gimnasia de Pergamino por 78 a 53, luego de un partido que comenzó equilibrado pero que el equipo dirigido por Lucas Mazzoni logró destrabar a partir del segundo cuarto.

Giaccio fue el goleador del Rojo con 17 puntos, mientras que Calcaterra tuvo un buen regreso y sumó 15. También sobresalió Jerónimo Barrionuevo, quien en su estreno aportó 11 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. Ochoa completó una interesante producción con 12 unidades.

Belgrano afrontó el encuentro sin el venezolano Alan Noguera, quien todavía no está habilitado para jugar. Del lado de Gimnasia, Boni y Najul fueron los máximos anotadores, con 10 puntos cada uno.

En otro encuentro correspondiente a la zona, Colón de Chivilcoy venció como local a Argentino de Pergamino por 85 a 68. De Pietro y el ex Regatas Joaquín Capurro lideraron al ganador con 18 puntos cada uno.

Los Andes festejó y Defensores debuta este sábado Por el Grupo C, Los Andes de Villa Ramallo también comenzó con una sonrisa. En su cancha derrotó 77 a 53 a San Martín de Junín, con una gran actuación de Dominici, autor de 20 puntos y 14 rebotes. Muñoz sumó 14 y Ferraris aportó 12.

Este sábado será el turno de Defensores, que visitará a Los Indios de Junín desde las 20. El Granate incorporó para esta temporada a los ex Regatas Renzo Giacone y Domingo Felicetti, además de Felipe Giraudo, quien ya había integrado el plantel en 2025.

Por la misma zona, Ciudad de Campana derrotó 64 a 57 a Náutico de San Pedro.

En tanto, los otros dos representantes de la Asociación de Básquet de San Nicolás que debutaron tuvieron resultados adversos. Por el Grupo B, Sacachispas cayó en Villa Constitución ante Estudiantes de La Plata por 94 a 75, mientras que Riberas perdió en Zárate frente a Defensores Unidos por 86 a 61.