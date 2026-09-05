Basquetbol: San Pedro será sede del Final Four U15 con Náutico, Boca, Instituto y Regatas

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La Confederación Argentina de Básquet confirmó que el gimnasio José Geoghegan recibirá a los cuatro mejores equipos del país el 12 y 13 de septiembre.

San Pedro volverá a quedar en el centro de la escena del basquetbol argentino con la realización del Final Four de la Liga Federal U15. El gimnasio José “Pepe” Geoghegan será sede de la definición nacional de la categoría Cadetes, donde Náutico San Pedro buscará coronar una temporada histórica frente a potencias como Boca Juniors, Instituto de Córdoba y Regatas de Corrientes.

San Pedro recibe a los mejores equipos U15 del país La Confederación Argentina de Básquet confirmó oficialmente a San Pedro como anfitriona de la fase final de la Liga Federal de Formativas. La ciudad tendrá la oportunidad de albergar uno de los eventos más importantes del calendario juvenil, con la presencia de los cuatro equipos que lograron superar las distintas etapas clasificatorias.

La elección de la sede llega después de la destacada actuación del conjunto dirigido por Augusto Carugati, que logró una histórica clasificación tras imponerse en las semifinales a Regatas de San Nicolás, Banco Provincia de La Plata y Obras Sanitarias.

Náutico enfrentará a Instituto en una semifinal decisiva La actividad comenzará el sábado 12 de septiembre con las semifinales. En el primer turno, Náutico San Pedro se medirá ante Instituto de Córdoba en busca de un lugar en la gran final.

Posteriormente será el turno del enfrentamiento entre Boca Juniors y Regatas de Corrientes, otro de los duelos que promete un alto nivel competitivo. Los ganadores avanzarán a la definición del campeonato, mientras que los perdedores disputarán el encuentro por el tercer puesto.

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La jornada decisiva se desarrollará el domingo 13 de septiembre, cuando se jueguen ambos partidos para determinar las posiciones finales del certamen nacional.

Un fin de semana clave para los Cadetes de Náutico Antes de afrontar el desafío nacional, el equipo sampedrino tendrá otro objetivo importante por delante. Durante este fin de semana buscará avanzar al Final Four del Campeonato Provincial, en una serie que se disputará íntegramente en condición de local.

Los encuentros frente a 9 de Julio de Junín fueron programados para el sábado a las 19:00 y el domingo a las 11:00. De lograr la clasificación, los dirigidos por Carugati seguirán alimentando una campaña que ya quedó marcada entre las más destacadas de la historia reciente del club.