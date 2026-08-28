> Boxeo: el oriundo de Villa Ramallo, Juan Cruz Uncos, enfrentará al invicto brasileño Luan Medeiros

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El boxeador de Villa Ramallo peleará este sábado en San Pablo por el título latinoamericano de peso ligero ante el brasileño Luan Medeiros, invicto en siete combates.

28 de agosto de 2026 a las 06:18 p. m.

28 de agosto de 2026 a las 06:18 p. m.

El nacido en Villa Ramallo, Juan Cruz Uncos, tendrá este sábado 29 de agosto un nuevo desafío internacional cuando enfrente al brasileño Luan Medeiros en San Pablo. El combate será por el título latinoamericano de peso ligero y formará parte del evento Spaten Fight Night 3, con dos jóvenes que llegan con recorridos diferentes.

Luan Medeiros: una extensa trayectoria en el boxeo amateur Medeiros construyó buena parte de su carrera antes de convertirse en profesional. De acuerdo con registros de su entorno deportivo, acumuló cerca de 150 combates amateur, con más de 114 victorias.

A los 19 años comenzó a integrar la Selección Brasileña de Boxeo y formó parte del ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Tokio. Durante esa etapa compitió en distintos torneos nacionales e internacionales y también representó a las Fuerzas Armadas de Brasil.

Esa experiencia le permitió adquirir un importante recorrido competitivo antes de dar el salto al profesionalismo.

El invicto brasileño que ya tiene experiencia internacional Como profesional, Medeiros mantiene un récord perfecto: ganó sus siete presentaciones y en cuatro oportunidades consiguió imponerse por nocaut.

El brasileño también posee actualmente el cinturón nacional del Consejo Nacional de Boxeo de Brasil en la categoría superligero. Su evolución comenzó a despertar interés fuera de su país y le permitió acceder a nuevas oportunidades en el mercado estadounidense.

En ese contexto, protagonizó diferentes presentaciones internacionales y sumó experiencia frente a rivales de distintos países.

Medeiros integra la promotora de Jake Paul Uno de los principales saltos en la carrera del brasileño llegó a fines de 2025, cuando firmó contrato con Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de promoción de boxeo fundada por el influencer y boxeador estadounidense Jake Paul.

Desde entonces, Medeiros participó en eventos organizados por la promotora en Estados Unidos. Uno de sus triunfos más destacados se produjo en Miami, durante la semana promocional del combate entre Jake Paul y Anthony Joshua, cuando derrotó al mexicano Hugo Macías por decisión unánime.

También consiguió una victoria frente al estadounidense Tony Aguilar en una cartelera realizada en Florida.

Ahora regresará a Brasil para enfrentar a Juan Cruz Uncos, en un combate presentado como un duelo entre Argentina y Brasil.