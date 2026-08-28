San Pedro: Encontraron un cuerpo sin vida en el riacho, en la zona donde buscaban a Lucas Andrade

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El cuerpo fue hallado este jueves en el riacho, frente al Paseo Público, donde Prefectura buscaba al joven de 31 años.

Un cuerpo sin vida fue encontrado este jueves por la tarde en el riacho de la ciudad de San Pedro, frente al Paseo Público, en el mismo sector donde desde el lunes se realizaban rastrillajes para localizar a Lucas Andrade, el joven de 31 años desaparecido el viernes 14 de agosto. Por el momento, su identidad no fue confirmada oficialmente.

Hallaron un cuerpo en el riacho de San Pedro El hallazgo se produjo pasadas las 19:30, cuando personal que trabajaba en la zona advirtió la presencia de un cuerpo sin vida que había emergido de las aguas. El lugar se encuentra en inmediaciones del sector del Paseo Público donde se había concentrado la búsqueda de Andrade.

La bajante registrada en los últimos días habría facilitado la aparición del cuerpo, que se encontraba del lado de la costa de enfrente al sector desde el cual se habían iniciado los rastrillajes.

Tras el hallazgo fueron convocados efectivos de Prefectura Naval Argentina, Policía Científica y personal de la Sub DDI San Pedro-Baradero. Las autoridades trabajaron durante la noche en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

La zona había sido señalada por un testigo El sector donde apareció el cuerpo había cobrado especial relevancia dentro de la investigación a partir del testimonio de una persona que aseguró haber visto a Lucas Andrade allí.

Según la información aportada durante la búsqueda, ese testimonio fue considerado de suficiente verosimilitud como para profundizar los rastrillajes en las inmediaciones del Paseo Público. Desde el lunes, Prefectura había desplegado operativos en el riacho y sumado drones y otros dispositivos tecnológicos para ampliar la búsqueda.

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Ahora, la aparición de un cuerpo en las cercanías de ese punto será analizada por los investigadores, aunque hasta que finalicen las tareas periciales no existe confirmación oficial de que se trate del joven buscado.

Qué se sabe de la desaparición de Lucas Andrade Lucas Andrade, de 31 años, permanece desaparecido desde el viernes 14 de agosto. La denuncia fue realizada por su familia luego de que el joven saliera de su vivienda con la intención de “dar una vuelta” y no regresara.

Su madre había señalado que lo vio en la subida del Club Náutico, a pocas cuadras de su casa. Posteriormente, un testigo manifestó haberlo visto en la zona del Paseo Público, dato que orientó parte del operativo de búsqueda hacia el riacho.

El cuerpo encontrado este jueves será trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Ese procedimiento será determinante para establecer la identidad de la persona fallecida y aportar elementos a la investigación.