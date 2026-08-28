San Nicolás: La UTOI detuvo a un adolescente de 17 años que se había fugado del Centro de Recepción
El joven tenía un pedido de captura activo tras escapar el 24 de julio, cuando esperaba un móvil para regresar al Centro de Recepción.
Un adolescente de 17 años que se había fugado del Centro de Recepción de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás fue aprehendido este jueves por la noche por efectivos de la UTOI y la Comisaría Primera. El joven tenía un pedido de captura activo y fue localizado en la zona céntrica de la ciudad.
Detuvieron al adolescente en Morteo y Necochea
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22, en la intersección de Morteo y Necochea, donde efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de la Comisaría Primera identificaron al adolescente y constataron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.
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Tras verificar su identidad y la situación judicial, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado, quedando nuevamente a disposición de las autoridades correspondientes.
Se había fugado el 24 de julio
El adolescente se había escapado el 24 de julio, cuando permanecía detenido e imputado por un hecho de robo agravado por el uso de arma blanca y lesiones.
Ese día había sido trasladado bajo custodia hasta el Hospital San Felipe, donde debía recibir atención del servicio de salud mental. Una vez finalizada la intervención médica, cerca de las 13.30, aguardaba junto al personal policial que lo custodiaba la llegada del móvil que debía llevarlo nuevamente al Centro de Recepción de Responsabilidad Penal Juvenil.
La fuga ocurrió en pleno centro de San Nicolás
Mientras esperaba el traslado, el joven aprovechó la situación y emprendió la fuga en la zona de Mitre y Moreno, en pleno centro de San Nicolás.
Desde entonces permanecía vigente una orden de captura para dar con su paradero. Finalmente, más de un mes después, los efectivos lograron localizarlo y aprehenderlo durante un operativo realizado este jueves por la noche.
El adolescente quedó nuevamente a disposición de la Justicia, que deberá determinar las medidas correspondientes en el marco de la causa.