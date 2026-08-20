San Nicolás: murió un joven de 24 años tras chocar contra una garita en la Ruta 188
Cristian Sebastián Achigar, oriundo de Ramallo, falleció tras impactar con su motocicleta contra una parada de colectivos en San Nicolás.
Un joven de 24 años murió durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un accidente con su motocicleta sobre la Ruta Nacional 188, en el kilómetro 11, a la altura del ingreso al barrio Cumehue, en San Nicolás. La víctima fue identificada como Cristian Sebastián Achigar, oriundo de Ramallo.
Accidente fatal en la Ruta 188 de San Nicolás
De acuerdo con la información conocida, Achigar circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser de color negro cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control e impactó contra una garita ubicada a la vera de la ruta.
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Como consecuencia del fuerte impacto, el joven quedó debajo de los restos de la estructura. La violencia de la colisión provocó importantes daños en la parada de colectivos y demandó un operativo de emergencia para poder retirar a la víctima.
Bomberos y SAME trabajaron en el lugar
Tras el siniestro, personal policial llegó al lugar y solicitó la presencia de Bomberos y de Policía Científica para realizar las tareas correspondientes. Los bomberos trabajaron para retirar el cuerpo de entre los escombros de la garita.
Una ambulancia del SAME también arribó al sector y el personal médico constató el fallecimiento de Achigar en el lugar. El operativo se extendió durante las primeras horas de la madrugada debido a las tareas de rescate y peritaje.
Investigan las causas del accidente fatal
En el procedimiento participaron efectivos de Policía Vial, mientras que personal de Gendarmería colaboró con el corte y el ordenamiento del tránsito sobre la Ruta Nacional 188. La medida permitió facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°15 del Departamento Judicial San Nicolás. La fiscalía deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y determinar qué factores intervinieron en el accidente que terminó con la vida del joven.