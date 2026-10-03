San Nicolás: El Paraná volvió a superar los 2 metros y crece la preocupación aguas arriba

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San Nicolás

El río alcanzó los 2,23 metros en San Nicolás, 54 centímetros más que hace diez días. Los modelos anticipan nuevas subas durante octubre.

03 de octubre de 2026 a las 09:47 a. m.

03 de octubre de 2026 a las 09:47 a. m.

El río Paraná volvió a superar los dos metros en San Nicolás y alcanzó este viernes los 2,23 metros, de acuerdo con la medición realizada por Prefectura Naval en la zona portuaria. El registro representa una suba de 54 centímetros respecto del 20 de septiembre y mantiene bajo seguimiento la evolución de la cuenca.

El río Paraná registró una fuerte suba en San Nicolás La medición realizada el viernes 2 de octubre por Prefectura Naval San Nicolás estableció una altura de 2,23 metros en el hidrómetro ubicado en la zona portuaria. Diez días antes, el registro había sido de 1,65 metros, por lo que el incremento alcanzó los 54 centímetros.

Pese a esta evolución, el nivel actual se encuentra todavía considerablemente por debajo de la altura de alerta establecida para San Nicolás, fijada en 4,20 metros. Por el momento, la situación local se mantiene dentro de parámetros que no alcanzan ese umbral.

Sin embargo, la atención está puesta en el comportamiento que pueda presentar el río durante las próximas semanas, particularmente en las localidades ubicadas aguas arriba.

Proyectan nuevas crecidas durante la primera quincena de octubre El investigador, docente y director del grupo de Recursos Naturales del INTA, Ditmar Kurtz, señaló que los modelos hidrográficos anticipan una continuidad del ascenso del Paraná durante la primera quincena de octubre.

Según explicó, las proyecciones indican que en Corrientes el río podría acercarse a los 6 metros, mientras que en Goya podría aproximarse al nivel de alerta dentro de unos 15 días.

Kurtz también explicó que la evolución del río no se produce de manera simultánea en todas las localidades. Mientras algunos puntos pueden comenzar a registrar descensos, otros continúan atravesando una etapa de crecimiento debido al tiempo que demanda el desplazamiento del volumen de agua a través de la cuenca.

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En ese sentido, el especialista remarcó que el comportamiento observado en un determinado punto del río no necesariamente refleja lo que ocurrirá de manera inmediata en otras ciudades costeras.

El INA mantiene bajo seguimiento el comportamiento del Paraná El Instituto Nacional del Agua (INA), en su análisis del sistema Paraguay-Iguazú-Paraná, indicó que en el sector comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario el río presenta un franco ascenso en aguas medias.

Para el corto plazo, el organismo proyectó que el Paraná continuaría oscilando dentro de ese rango, aunque advirtió sobre una probabilidad significativa de una tendencia ascendente hacia un plazo más extendido.

El escenario también está relacionado con las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. Los especialistas siguen de cerca la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que podría favorecer precipitaciones superiores a las habituales en sectores de la cuenca del Paraná, especialmente en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino.

En este contexto, la Entidad Binacional Yacyretá mantiene un monitoreo permanente de las lluvias y los caudales de los distintos afluentes. Ante eventuales incrementos importantes, la central hidroeléctrica cuenta con estructuras de descarga destinadas a evacuar excedentes y contribuir a la regulación del flujo aguas abajo.