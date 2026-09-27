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Alerta amarilla por tormentas: San Nicolás y la región esperan lluvias intensas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarilla para este domingo. Se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo.

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27 de septiembre de 2026 a las 09:31 a. m.
En San Nicolás, Ramallo y San Pedro se esperan tormentas durante la tarde, con lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Foto: Google ilustrativa

El Servicio Meteorológico Nacional renovó para este domingo 27 de septiembre el alerta amarilla por tormentas que alcanza a San Nicolás y distintos distritos del norte bonaerense. El pronóstico contempla períodos de inestabilidad, lluvias intensas en lapsos cortos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo durante la jornada.

Alerta amarilla por tormentas para San Nicolás y la región

De acuerdo con la advertencia emitida por el SMN, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían presentarse acompañados por abundante precipitación en períodos reducidos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

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En San Nicolás, Ramallo y San Pedro se prevén condiciones inestables durante distintos momentos del domingo, con posibilidad de tormentas tanto durante la madrugada como hacia la tarde.

El organismo meteorológico estimó acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que estos valores podrían ser superados de manera puntual en sectores donde las tormentas se presenten con mayor intensidad.

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Qué se espera durante este domingo 27 de septiembre

La advertencia abarca un amplio sector de la región. Además del norte de la provincia de Buenos Aires, comprende zonas del sur de Santa Fe, incluyendo sectores próximos a Rosario y el departamento Constitución, así como áreas de Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.

La combinación de lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica puede generar complicaciones temporarias en calles y caminos, especialmente en aquellos sectores donde el agua se acumule rápidamente.

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El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar algunos daños y afectar momentáneamente el desarrollo de las actividades habituales. Por ese motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales durante toda la jornada.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas fuertes

Ante la posibilidad de tormentas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar algunas medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener despejados desagües, canaletas y otros sectores destinados al escurrimiento del agua.

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También se aconseja evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles o estructuras que puedan caer como consecuencia de las ráfagas.

Durante los episodios de mayor intensidad, las autoridades recomiendan no circular por calles anegadas, mantenerse alejado de cables y artefactos eléctricos y buscar un lugar seguro mientras duren las tormentas.

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El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del sistema y actualizará el alerta en caso de que las condiciones previstas para San Nicolás y la región presenten modificaciones.

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