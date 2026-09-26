San Nicolás: La 10K Ternium habilita desde el lunes la inscripción presencial para los 3K

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San Nicolás

Desde el 28 de septiembre habrá dos puntos para anotarse personalmente en San Nicolás. El 65% del cupo de los 10K ya está cubierto.

La organización de la 10K Ternium 2026 habilitará desde este lunes 28 de septiembre dos puntos de inscripción presencial para la modalidad de integración de 3 kilómetros. La competencia se disputará el domingo 8 de noviembre, con largada prevista para las 8:30 desde el Paseo Costanero de San Nicolás.

Dónde inscribirse presencialmente para los 3K de la 10K Ternium Uno de los puntos de inscripción funcionará en el Gimnasio Segundo Tiempo, ubicado en Juan Manuel de Rosas 186. Allí se podrán realizar los trámites los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13, mientras que los martes y jueves la atención será de 16 a 20.

El segundo punto estará ubicado en la Oficina de Beneficios de Ternium, dentro de la Planta General Savio. En este caso, el horario será de lunes y miércoles de 12 a 16, y martes y jueves de 8 a 12.

La inscripción para participar de los 3K tendrá un valor de $7.500, mientras que el costo para la competencia principal de 10 kilómetros será de $20.000.

Las inscripciones online también continúan disponibles para quienes prefieran completar el trámite de manera digital.

Cuántos cupos quedan para los 10K y 3K en San Nicolás La organización informó que el 65% del cupo previsto para los 10K ya fue cubierto, por lo que continúa abierta la inscripción para la competencia competitiva.

La edición 2026 contará con 1.500 lugares para los 10K y otros 2.500 cupos para la modalidad de integración de 3K, destinada a quienes quieran participar de la jornada deportiva sin competir en la distancia principal.

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La largada de ambas modalidades está prevista para las 8:30 del domingo 8 de noviembre desde el Paseo Costanero de San Nicolás.

La 10K Ternium será a beneficio del Hospital San Felipe Como ocurre con la iniciativa solidaria vinculada a la competencia, el 100% de lo recaudado por las inscripciones será destinado a la Cooperadora del Hospital San Felipe.

El dinero será utilizado para el proyecto de puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital. Además, Ternium realizará un aporte equivalente a la recaudación obtenida mediante las inscripciones.

De esta manera, por cada peso reunido a través de los participantes de la 10K Ternium, la empresa aportará otro peso para acompañar el proyecto del Hospital San Felipe.