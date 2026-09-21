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San Nicolás: buscan a Natasha Abril González, una adolescente de 14 años

La adolescente fue vista por última vez el domingo por la tarde, cuando salió de la casa de su abuela en barrio Los Viñedos. La DDI I San Nicolás interviene en la búsqueda.

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21 de septiembre de 2026 a las 03:00 p. m.
La Policía desplegó este lunes un operativo para localizar a Natasha Abril González, una adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del domingo.
Foto: El Norte

Natasha Abril González, de 14 años, es buscada desde la tarde del domingo en San Nicolás. La adolescente se retiró sola de la vivienda de su abuela, ubicada en barrio Los Viñedos, y desde entonces su familia desconoce su paradero. La Policía inició un operativo para intentar localizarla.

Buscan a una adolescente de 14 años en San Nicolás

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, Natasha había estado junto a su madre en la casa de una tía, ubicada sobre Mansilla al 160. Luego de finalizar la visita, caminó sola hasta la vivienda de su abuela, situada sobre Laines al 160.

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La adolescente permaneció allí durante un tiempo y posteriormente se retiró sin informar hacia dónde se dirigía. Según indicaron sus familiares, llevaba únicamente su teléfono celular y no tenía dinero ni tarjeta SUBE.

La familia señaló además que se trata de una situación inusual, ya que sería la primera vez que Natasha se retira sin avisar cuál será su destino y tampoco es habitual que salga sola.

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Cómo es Natasha Abril González

Al momento de su desaparición, Natasha mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez blanca y cabello castaño claro, largo hasta debajo de los hombros. No posee tatuajes ni piercings.

La adolescente fue vista por última vez con un pantalón de jean gris con bolsillos a los costados y una campera negra lisa marca Nike. También llevaba consigo su teléfono celular.

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La descripción de la vestimenta y de sus características físicas forma parte de los datos aportados para orientar las tareas de búsqueda y facilitar su eventual identificación.

La DDI San Nicolás trabaja para localizarla

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) I San Nicolás participa del operativo destinado a establecer el paradero de Natasha Abril González.

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La investigación cuenta con intervención de la UFI N.º 13, a cargo del Dr. Múgica Díaz. Los investigadores trabajan sobre distintas medidas para intentar determinar dónde pudo haberse dirigido la adolescente luego de retirarse de la vivienda de su abuela.

Ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero, se recomienda comunicarse de inmediato con las autoridades policiales o judiciales intervinientes.

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