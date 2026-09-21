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San Nicolás: Paro universitario, la UTN se suma a la medida de fuerza del martes

La Facultad Regional San Nicolás de la UTN adhiere al paro universitario de este martes 22 de septiembre, tras el fracaso de la paritaria.

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21 de septiembre de 2026 a las 10:02 a. m.
En San Nicolás, la Facultad Regional de la UTN adhiere al paro. Este lunes 21 tampoco hay actividad académica por el Día del Estudiante.
Foto: Google

Las universidades nacionales volverán a paralizar sus actividades este martes 22 de septiembre, en una nueva jornada de protesta convocada por los gremios docentes y nodocentes. La medida alcanza a la Universidad Tecnológica Nacional y, en San Nicolás, a su Facultad Regional, en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento universitario.

La UTN San Nicolás adhiere al paro universitario

La medida de fuerza fue resuelta por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales luego de que la última reunión paritaria con el Gobierno nacional finalizara sin acuerdo. El reclamo central está vinculado con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y con los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.

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En la Facultad Regional San Nicolás de la UTN, el paro fue confirmado por el gremio docente Fagdut. El alcance concreto de la jornada dependerá de la adhesión de docentes y nodocentes, por lo que los estudiantes deberán consultar las comunicaciones oficiales de cada cátedra o de la institución.

Qué reclaman los gremios universitarios

Durante la negociación salarial, el Gobierno nacional mantuvo una propuesta de aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Los sindicatos rechazaron la oferta al considerar que no responde a sus reclamos salariales ni a la situación que atraviesa el sistema universitario.

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Además de la recomposición de los salarios, las organizaciones gremiales reclaman mayores recursos para las universidades nacionales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional también manifestó su preocupación por la situación presupuestaria y por el financiamiento destinado al sistema científico y universitario.

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Cómo continúa el conflicto universitario

El paro de este martes se produce luego de la jornada de protesta realizada el viernes 18 de septiembre y forma parte de un cronograma de medidas que continuará durante las próximas semanas.

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Uno de los próximos puntos centrales será la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre. Los gremios también mantienen sus cuestionamientos sobre los recursos contemplados para las universidades nacionales en el Presupuesto 2027.

En San Nicolás, la jornada de paro estará precedida por el Día del Estudiante. Este lunes 21 de septiembre no hay actividad académica por esa fecha, por lo que para muchos estudiantes el regreso a las aulas quedará condicionado por la adhesión de cada docente y por la continuidad de las medidas de fuerza.

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