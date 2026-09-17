> San Nicolás: Un cordobés pidió ayuda al descubrir que alquila una cabaña a Sergio Tissi

San Nicolás

Un vecino de Villa Carlos Paz recurrió a la Policía y la Justicia tras descubrir que el hombre que alquila una cabaña de su familia fue declarado inimputable por el crimen de Juan Carlos Donato.

Un vecino de Villa Carlos Paz atraviesa una situación de preocupación luego de descubrir que el hombre que desde hace aproximadamente un mes y medio alquila una cabaña de su familia es Sergio Tissi, declarado inimputable por el homicidio de Juan Carlos Donato, ocurrido en la ciudad de San Nicolás en octubre de 2020. El propietario acudió a las autoridades para conocer su situación actual.

El crimen de Juan Carlos Donato en San Nicolás Juan Carlos “Bicho” Donato tenía 69 años cuando fue asesinado el 15 de octubre de 2020 en su chacra ubicada sobre el kilómetro 233 de la Ruta 9. El productor rural se encontraba solo en la propiedad mientras su esposa y su cuñado habían salido a dar un paseo.

Al regresar, la mujer encontró las luces apagadas y escuchó ruidos provenientes de un pequeño lavadero situado junto a la vivienda. Una persona le impidió ingresar al lugar y posteriormente escapó corriendo por el campo.

En el interior del lavadero fue encontrado el cuerpo de Donato, quien había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y graves mutilaciones. Los investigadores determinaron que el productor habría muerto como consecuencia del traumatismo antes de que el agresor utilizara un cuchillo para provocarle otras lesiones.

Entre las evidencias recogidas en la escena aparecieron una remera rosa, una zapatilla, huellas de aproximadamente 22 centímetros y una tarjeta SUBE. Esta última permitió orientar la investigación hacia Tissi, ya que pertenecía a una de sus hermanas, residente en Villa Constitución.

La detención se produjo durante la madrugada del 17 de octubre, dos días después del homicidio. Tissi se encontraba discutiendo con su padre frente a una vivienda de Ugarte al 500 cuando la pareja de este llamó a la Policía. Los efectivos observaron heridas en sus manos y rastros de sangre, por lo que dieron intervención al fiscal Julio Tanús.

Tissi fue declarado inimputable y permaneció internado En 2021, pericias psicológicas y psiquiátricas determinaron que Tissi no había podido comprender la criminalidad de sus actos al momento del homicidio. Los informes señalaron además la necesidad de un tratamiento especializado y consideraron que en ese momento representaba un riesgo para sí mismo y para terceros.

En 2022 se conoció formalmente su declaración de inimputabilidad. Por esa condición no recibió una condena penal por el asesinato de Donato, sino que la Justicia dispuso una medida de seguridad curativa y su internación en la Unidad Penal N.º 34 de Melchor Romero.

Los informes incorporados a la causa indicaron que presentaba un trastorno esquizofrénico con síntomas psicóticos, entre ellos delirios y alucinaciones. La medida de seguridad fue establecida inicialmente por cinco años, período durante el cual permaneció bajo tratamiento y seguimiento profesional.

En octubre de 2025, luego de cumplirse ese período, Tissi recuperó la libertad. Ante la externación, el fiscal Tanús realizó una presentación ante el Juzgado de Familia N.º 2 para solicitar una nueva evaluación y establecer si correspondía una nueva internación.

Los especialistas concluyeron que se encontraba estabilizado psíquicamente, sin criterio de internación y sin representar riesgo para sí ni para terceros. También indicaron que contaba con contención familiar, por lo que continuó en libertad.

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Posteriormente, Tissi se trasladó junto con su familia a la provincia de Córdoba y finalmente se radicó en Villa Carlos Paz, donde comenzó a alquilar una de las cabañas pertenecientes a la familia que ahora busca conocer las condiciones de su libertad.

El propietario descubrió su identidad y pidió respuestas Cristian Gómez contó a El Doce TV que su madre, de 86 años, es propietaria de un predio que cuenta con tres cabañas. Una de ellas fue alquilada hace aproximadamente un mes y medio a Tissi, quien llegó acompañado por su madre.

Según relató, la familia desconocía completamente sus antecedentes. La identidad del inquilino fue descubierta cuando Gómez comenzó a buscar información en Facebook a partir de los datos que había proporcionado al momento de instalarse.

El vecino explicó que había intentado conocer más sobre su situación personal luego de advertir la existencia de un certificado de discapacidad y una pensión. Fue entonces cuando encontró publicaciones relacionadas con el crimen de Donato y descubrió quién era el hombre que vivía a pocos metros de su vivienda.

Gómez reside en el mismo predio junto con su pareja y sus hijos pequeños, mientras que su madre continúa viviendo en la propiedad. Tras conocer los antecedentes de Tissi, decidió retirarse temporalmente con su familia y manifestó su preocupación por regresar al lugar.

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“Yo no puedo volver en estas condiciones a mi casa”, expresó durante la entrevista. También afirmó haber observado consumo de alcohol por parte del inquilino, aunque aclaró que no denunció ningún episodio de violencia contra él o sus familiares.

Ante la situación, Gómez acudió primero a una Unidad Judicial. Según su testimonio, allí le indicaron que se encontraba frente a una situación que calificaron como una “zona gris” y que no podían intervenir mientras no existiera un hecho concreto de violencia.

Luego recurrió a la Policía y, siempre de acuerdo con su relato, efectivos convocaron a la Brigada de Investigaciones para verificar la identidad de Tissi, sus antecedentes y las condiciones bajo las cuales permanece actualmente en libertad.

El propietario también realizó consultas ante organismos relacionados con la protección de sus hijos y recibió respuestas similares. Ahora espera que las autoridades determinen cuál es la situación judicial y sanitaria actual de Tissi y si continúan vigentes las condiciones que permitieron su externación.