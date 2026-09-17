Zárate realizó un simulacro de rescate acuático e inundaciones en la Base Naval

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Zárate

El ejercicio reunió a organismos de emergencia, bomberos y brigadistas para entrenar rescates, evacuaciones y maniobras con embarcaciones.

El Municipio de Zárate llevó adelante una nueva jornada de preparación y respuesta ante emergencias en la Base Naval de la Armada Argentina, donde se realizó un simulacro de rescate acuático e inundaciones. La actividad permitió poner a prueba protocolos, maniobras de evacuación y la coordinación entre distintos organismos.

Simulacro de rescate acuático en la Base Naval Zárate La jornada correspondió a la segunda instancia del ejercicio interinstitucional de preparación y respuesta y fue desarrollada en un escenario especialmente preparado en la laguna ubicada dentro del predio de la Base Naval Zárate.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Coordinación de Emergencias y Cambio Climático del Municipio de Zárate, la Base Naval Zárate y SAR Argentina, con la participación y colaboración de UCE Argentina, Bomberos Voluntarios de Zárate y EVEC Argentina.

El objetivo principal fue generar una situación controlada que permitiera a los equipos intervinientes entrenar procedimientos destinados a responder ante posibles emergencias relacionadas con el agua y situaciones de inundación.

Ocho embarcaciones participaron del operativo Durante el ejercicio se desplegaron ocho embarcaciones tipo Zodiac y kayaks, utilizadas por los brigadistas y el personal especializado para desarrollar diferentes maniobras vinculadas con el rescate acuático.

Las prácticas incluyeron rescate y evacuación de personas, abordaje de embarcaciones y procedimientos de seguridad, además de distintas técnicas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos frente a escenarios complejos.

El entrenamiento permitió recrear condiciones similares a las que podrían presentarse durante una emergencia real, aunque dentro de un ámbito controlado y con la participación coordinada de las instituciones involucradas.

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Este tipo de ejercicios resulta especialmente relevante para los organismos de emergencia, ya que permite revisar procedimientos, detectar aspectos a mejorar y reforzar el conocimiento práctico necesario para intervenir de manera coordinada.

Preparación y coordinación ante situaciones de emergencia Desde el Municipio de Zárate señalaron que estas jornadas permiten evaluar las capacidades operativas y fortalecer los protocolos de intervención, además de mejorar la articulación entre las distintas instituciones que pueden ser convocadas frente a una emergencia.

La capacitación conjunta también busca que los equipos conozcan con mayor precisión las funciones que debe desarrollar cada organismo durante un operativo, favoreciendo una respuesta organizada ante situaciones que puedan requerir rescates, evacuaciones o asistencia a personas afectadas por inundaciones.

Desde el área municipal destacaron especialmente el acompañamiento de la Armada Argentina y de la Base Naval Zárate, cuyo predio fue utilizado para desarrollar las prácticas, y remarcaron la importancia de sostener este tipo de instancias de preparación conjunta.