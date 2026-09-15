Zárate: Comenzó a funcionar el nuevo transporte que une la ciudad con San Nicolás por la Ruta 9
La empresa Vía Rosario puso en marcha la línea 228B, con servicios entre Zárate y San Nicolás y conexiones directas con Rosario.
El nuevo servicio de transporte que conecta Zárate con San Nicolás comenzó a funcionar y recuperó un recorrido histórico por la Ruta 9. La línea 228B, operada por Vía Rosario, atraviesa Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo, y busca mejorar la conectividad regional.
Nuevo recorrido entre Zárate y San Nicolás
La empresa Vía Rosario reactivó el servicio que había quedado sin prestación luego del abandono del ramal 228D por parte de Metropol. De esta manera, los pasajeros vuelven a contar con una alternativa de transporte para trasladarse entre distintas localidades ubicadas sobre el corredor de la Ruta 9.
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El recorrido contempla las localidades de Zárate, Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, con la base operativa instalada en Zárate.
La incorporación del servicio apunta a recuperar una conexión utilizada por vecinos de distintas ciudades de la región, tanto para viajes laborales como para trámites, estudios y otras actividades.
También habrá viajes directos desde Zárate y Lima a Rosario
Vía Rosario informó además que ofrecerá servicios directos hacia Rosario desde Zárate y Lima, sin necesidad de realizar trasbordos. La empresa prevé disponer de al menos dos frecuencias diarias entre San Nicolás y la Terminal de Ómnibus de Rosario, sujeto a lo solicitado ante el Gobierno bonaerense.
Esto permitirá que los pasajeros que asciendan en Zárate o Lima puedan continuar el viaje en la misma unidad hasta Rosario, ampliando las posibilidades de conexión entre el norte bonaerense y el sur de Santa Fe.
Para brindar las prestaciones, la compañía contará inicialmente con seis colectivos, equipados con chasis Mercedes-Benz y carrocería Saldivia. Las unidades disponen de asientos reclinables, climatización y bodegas destinadas al equipaje.
Tarifas del nuevo servicio y sistema de pago
En esta primera etapa, el servicio no utilizará la tarjeta SUBE. En su reemplazo, Vía Rosario implementará una tarjeta propia recargable, que además permitirá acceder a descuentos destinados a los pasajeros frecuentes.
En cuanto a los valores informados, el pasaje entre San Pedro y Zárate tendrá un costo de $12.000, mientras que viajar desde San Nicolás hasta Baradero costará $14.500.
El recorrido completo entre San Nicolás y Zárate tendrá una tarifa de $19.500. Por su parte, el viaje entre Baradero y Zárate costará $8.500, mientras que quienes asciendan en Ramallo con destino a Zárate deberán abonar $17.500.
La puesta en marcha de la línea vuelve a incorporar una alternativa de transporte público para las localidades ubicadas sobre uno de los principales corredores viales de la región.