Zárate: Comenzó a funcionar el nuevo transporte que une la ciudad con San Nicolás por la Ruta 9

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Zárate

La empresa Vía Rosario puso en marcha la línea 228B, con servicios entre Zárate y San Nicolás y conexiones directas con Rosario.

El nuevo servicio de transporte que conecta Zárate con San Nicolás comenzó a funcionar y recuperó un recorrido histórico por la Ruta 9. La línea 228B, operada por Vía Rosario, atraviesa Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo, y busca mejorar la conectividad regional.

Nuevo recorrido entre Zárate y San Nicolás La empresa Vía Rosario reactivó el servicio que había quedado sin prestación luego del abandono del ramal 228D por parte de Metropol. De esta manera, los pasajeros vuelven a contar con una alternativa de transporte para trasladarse entre distintas localidades ubicadas sobre el corredor de la Ruta 9.

El recorrido contempla las localidades de Zárate, Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, con la base operativa instalada en Zárate.

La incorporación del servicio apunta a recuperar una conexión utilizada por vecinos de distintas ciudades de la región, tanto para viajes laborales como para trámites, estudios y otras actividades.

También habrá viajes directos desde Zárate y Lima a Rosario Vía Rosario informó además que ofrecerá servicios directos hacia Rosario desde Zárate y Lima, sin necesidad de realizar trasbordos. La empresa prevé disponer de al menos dos frecuencias diarias entre San Nicolás y la Terminal de Ómnibus de Rosario, sujeto a lo solicitado ante el Gobierno bonaerense.

Esto permitirá que los pasajeros que asciendan en Zárate o Lima puedan continuar el viaje en la misma unidad hasta Rosario, ampliando las posibilidades de conexión entre el norte bonaerense y el sur de Santa Fe.

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Para brindar las prestaciones, la compañía contará inicialmente con seis colectivos, equipados con chasis Mercedes-Benz y carrocería Saldivia. Las unidades disponen de asientos reclinables, climatización y bodegas destinadas al equipaje.

Tarifas del nuevo servicio y sistema de pago En esta primera etapa, el servicio no utilizará la tarjeta SUBE. En su reemplazo, Vía Rosario implementará una tarjeta propia recargable, que además permitirá acceder a descuentos destinados a los pasajeros frecuentes.

En cuanto a los valores informados, el pasaje entre San Pedro y Zárate tendrá un costo de $12.000, mientras que viajar desde San Nicolás hasta Baradero costará $14.500.

El recorrido completo entre San Nicolás y Zárate tendrá una tarifa de $19.500. Por su parte, el viaje entre Baradero y Zárate costará $8.500, mientras que quienes asciendan en Ramallo con destino a Zárate deberán abonar $17.500.