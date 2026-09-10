Vecinos de Zárate presentaron firmas en defensa de la Costanera y contra cambios al Masterplan

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Zárate

El petitorio, respaldado por cientos de firmas, fue presentado ante el Municipio y el Concejo Deliberante antes de la sesión de este jueves.

10 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.

10 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.

Vecinos de Zárate presentaron este jueves ante la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante un petitorio acompañado por cientos de firmas para expresar su rechazo a una eventual modificación del Master Plan Costanera y al proyecto “Paseo de la Ribera”, impulsado por el intendente Marcelo Matzkin.

El reclamo por la Costanera llegó al Concejo Deliberante La presentación quedó formalmente ingresada en el Concejo Deliberante bajo el expediente N.º 444, a pocas horas de la sesión prevista para este jueves. El objetivo de los vecinos es que los concejales conozcan la posición expresada en el petitorio antes de avanzar con cualquier iniciativa vinculada con el futuro de la Costanera.

En el documento, los firmantes ratificaron su pedido de no modificar el actual Master Plan Costanera y manifestaron un rechazo al proyecto denominado “Paseo de la Ribera”.

Los vecinos consideran que la Costanera es uno de los espacios públicos más importantes y emblemáticos de Zárate y sostienen que cualquier modificación relacionada con su planificación o destino debe ser analizada con participación ciudadana y transparencia.

“Se trata de defender y mantener los espacios públicos que la ciudad toda logró”, expresa el petitorio presentado ante las autoridades municipales.

Vecinos piden participación en las decisiones sobre el espacio público La preocupación planteada está vinculada con el carácter público que, según los vecinos, debe conservar la Costanera. En ese sentido, remarcaron que se trata de un patrimonio colectivo de los zarateños y que las decisiones sobre su futuro no deberían tomarse sin un debate abierto con la comunidad.

La entrega de las firmas busca que los distintos bloques del Concejo Deliberante incorporen la postura vecinal al análisis de las iniciativas que puedan modificar la planificación vigente.

Además, los vecinos convocaron a la comunidad a mantenerse atenta al tratamiento legislativo de los proyectos relacionados con la Costanera y a participar de las acciones que se impulsen para defender el espacio público.

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El reclamo se produce en un momento clave, a pocas horas de una sesión en la que los planteos vinculados con el desarrollo de la zona podrían volver a ocupar un lugar central en la agenda política local.

Preparan un evento cultural en defensa de la Costanera Como parte de las acciones que comenzaron a organizarse, los vecinos también trabajan en la realización de un evento cultural y solidario en la Costanera, abierto a toda la comunidad.

La iniciativa busca que el propio espacio público sea escenario de una jornada de encuentro, música, cultura, solidaridad y participación ciudadana. La intención es sumar a artistas, trabajadores de la cultura, instituciones, organizaciones sociales, comerciantes, familias y vecinos.

La programación y las actividades que formarán parte de la jornada serán anunciadas próximamente.

Mientras tanto, quienes impulsan el petitorio mantienen su pedido para que no se modifique el actual Master Plan Costanera y reclaman que cualquier discusión sobre el futuro del sector incluya la participación de los vecinos.