Ramallo: Proponen crear un Banco Municipal de Nombres para futuras calles y espacios públicos
La iniciativa busca reunir propuestas de vecinos e instituciones para homenajear a personas destacadas de la comunidad.
Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Ramallo propone crear un Banco Municipal de Nombres, destinado a reunir propuestas para futuras denominaciones de calles, plazas y otros espacios públicos. La iniciativa apunta a ordenar los pedidos de la comunidad y contar con alternativas cuando sea necesario identificar nuevas arterias.
Un registro de nombres propuestos por la comunidad
La propuesta contempla que vecinos e instituciones puedan acercar nombres de personas que hayan realizado aportes significativos a la comunidad. Cada presentación deberá estar acompañada por una fundamentación y una reseña que explique los motivos por los cuales se considera adecuado realizar el homenaje.
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Las propuestas deberán ser ingresadas por la Mesa de Entrada del Concejo Deliberante y contar con las firmas correspondientes. Una vez recibidas, serán incorporadas a un registro que podrá ser consultado cuando surja la necesidad de denominar una nueva calle, plaza u otro espacio público.
Qué características tendrá el Banco Municipal de Nombres
El registro tendrá carácter consultivo. Esto significa que la incorporación de una propuesta no implicará que el nombre sea designado automáticamente para un espacio determinado.
Los nombres incluidos deberán ser evaluados por los concejales y posteriormente seguir el tratamiento correspondiente antes de concretar cualquier denominación. De esta manera, el proyecto busca establecer un mecanismo previo de recopilación de propuestas, sin modificar las instancias necesarias para la aprobación de nuevos nombres.
El crecimiento urbano y las nuevas denominaciones
La iniciativa también se vincula con el crecimiento urbano de Ramallo y la apertura de nuevas calles, que genera la necesidad de establecer denominaciones para las nuevas arterias.
El Banco Municipal permitiría reunir con anticipación las propuestas surgidas de la comunidad y disponer de un registro de posibles homenajes. Entre los ámbitos contemplados aparecen instituciones, clubes, entidades sociales, actividades culturales y deportivas y distintos sectores profesionales.
De aprobarse el proyecto, el mecanismo ofrecería una vía formal para que la comunidad participe en la construcción de la identidad de los espacios públicos de Ramallo, conservando además un registro de personas consideradas relevantes por sus aportes a la ciudad y sus instituciones.