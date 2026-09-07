Visita del Papa a Argentina: ¿Será feriado el 11 de noviembre en la Provincia de Buenos Aires?

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El Gobierno bonaerense analiza establecer un feriado para el miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de facilitar la llegada de miles de fieles a Luján para participar de la misa que encabezará el papa León XIV.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 podría convertirse en una jornada diferente para los bonaerenses. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con la posibilidad de disponer un feriado provincial con motivo de la multitudinaria misa que el papa León XIV celebrará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia está prevista en plaza Belgrano, donde se espera una importante concentración de fieles. Ante ese escenario, las autoridades consideran necesario reducir la circulación habitual de vehículos y facilitar tanto el desplazamiento de quienes quieran participar de la celebración como el desarrollo del operativo de seguridad.

La iniciativa es impulsada por la administración de Axel Kicillof, que coordina la organización junto con funcionarios nacionales, autoridades municipales y representantes de la Iglesia.

¿Quiénes quedarían alcanzados? Si finalmente se concreta, el feriado provincial alcanzaría a los trabajadores y actividades comprendidas dentro del territorio bonaerense, de acuerdo con los alcances que establezca formalmente la normativa.

Pero existe además otra posibilidad: que la jornada sea declarada feriado nacional. La Provincia ya elevó ese pedido al Gobierno nacional, por lo que la decisión definitiva sobre una eventual extensión a todo el país está ahora en manos de la Nación.

Por el momento, y hasta que exista una disposición oficial, no puede darse por confirmado un feriado nacional para el 11 de noviembre.

¿Por qué se analiza la medida? La eventual jornada no laborable responde principalmente a cuestiones de organización, tránsito y seguridad.

La llegada masiva de fieles a Luján implicará un movimiento extraordinario de personas y vehículos. Por ese motivo, se busca evitar que la actividad laboral habitual genere una circulación adicional que complique los accesos a la ciudad y el desarrollo del operativo.

La intención es que quienes quieran participar de la misa puedan trasladarse hacia Luján con mayor facilidad y que, al mismo tiempo, las autoridades cuenten con un escenario de circulación más controlado.

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Un operativo especial en Luján

La magnitud del acontecimiento también demandará un importante dispositivo de tránsito y seguridad. Se prevén restricciones, cortes y desvíos en rutas y autopistas de la zona, que podrían comenzar antes de la jornada central.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ya participó de encuentros de coordinación junto con funcionarios provinciales y nacionales y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

En esas reuniones se trabaja sobre la distribución de responsabilidades, los accesos a la ciudad y el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Los detalles sobre los caminos que tendrán restricciones, horarios y desvíos serán definidos y comunicados más cerca del 11 de noviembre.

Entonces, ¿habrá feriado? La respuesta, por ahora, requiere una aclaración: la Provincia analiza y gestiona la medida, pero todavía resta conocer la resolución oficial y su alcance definitivo.

Mientras el Gobierno bonaerense impulsa un feriado para facilitar la organización de la misa del papa León XIV en Luján, también pidió que la jornada alcance a todo el territorio argentino.