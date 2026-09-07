En agosto no cambió la tendencia de los patentamientos: motos al alza y autos a la baja

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Al igual que los meses anteriores, agosto tuvo altas y bajas para el mercado automotor y de motovehículos en Argentina.

En el caso de los autos, durante el octavo mes de 2026 se patentaron 44.415 vehículos, lo que representa una baja del 1,5% frente a julio (45.075 unidades) con un día hábil menos y una caída del 19,1% en la comparación interanual, es decir, contra agosto de 2025 (54.889 unidades) con la misma cantidad de días hábiles.

En tanto que, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, ya se patentaron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que en el mismo período de 2025 (444.256 unidades). Estos datos surgen de la información oficial recientemente publicada por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Las marcas más vendidas Como sucede desde hace varios meses, el ranking de las marcas de automóviles más vendidas en agosto lo continúa liderando cómodamente Toyota, en esta oportunidad por encima de las 7.200 unidades vendidas, el 17,4% del mercado. Volkswagen vuelve el segundo lugar, con cerca de 5.200 unidades vendidas, el 12,4% del mercado. Y Fiat cae al tercer puesto, con más de 4.700 unidades vendidas, el 11,3% del mercado.

Ya fuera del podio, el cuarto puesto sigue siendo de Ford, apenas pasando las 4.100 unidades vendidas (9,8% del mercado); y el quinto, de Chevrolet, que acumula más de 3.900 unidades vendidas (9,4% del mercado).

Le siguen: Renault (#6); Peugeot (#7); Citroën (#8); la china BYD (#9), que regresa al top 10; y Jeep (#10).

Los modelos de autos más vendidos Por su parte, el ranking de los modelos de automóviles más vendidos en agosto lo continúa encabezando holgadamente la Toyota Hilux, que alcanza el 6,3% del mercado, por encima de las 2.600 unidades vendidas. La Ford Ranger sube del #3 al #2, con cerca de 1.800 unidades vendidas, el 4,3% del mercado. Y el Toyota Yaris Cross sigue ascendiendo posiciones, esta vez pasando del #5 a ocupar el tercer puesto del podio, con más de 1.600 ventas y el 3,9% del mercado.

El Ford Territory se mantiene en el cuarto lugar, con 1.600 unidades vendidas (3,8% del mercado). Y el Fiat Cronos cae del segundo al quinto, con cerca de 1.500 unidades vendidas (3,6% del mercado).

Le siguen: Volkswagen Amarok (#6); Volkswagen Tera (#7); Peugeot 208 (#8); Toyota Yaris (#9); y Chevrolet Onix (#10).

Crecimiento sostenido del patentamiento de motos En cuanto al patentamiento de motovehículos, ACARA informó que en el mes de agosto se registraron 73.566 unidades, un número que representa una suba del 1,8% en comparación con julio pasado (72.231) y un gran incremento del 34,2% versus agosto de 2025 (54.814).

Mientras que, en el acumulado de los ocho meses del año, las ventas suman 586.650 unidades, un 41,2% por encima del mismo período de 2025 (415.523).

Marcas y modelos de motos más vendidos Honda lidera con mucha comodidad el ranking de marcas más vendidas del mes, superando las 15.500 unidades, el 21,2% del mercado. Gilera se ubica en la segunda posición, con casi 9.000 unidades (12,2% del mercado); y Motomel, en el tercer puesto, con más de 8.700 unidades (11,9% del mercado). Keller es la #4 y Zanella completa el top 5.

Con respecto a los modelos, la moto más patentada del mes fue nuevamente la Honda Wave 110S, con más de 8.300 unidades, el 11,3% del mercado. La Gilera Smash fue la #2, superando las 6.500 unidades vendidas (8,9% del mercado). Y la Keller KN110-8 fue la #3, con 5.555 ventas (7,6% del mercado).