Luce, el primer Ferrari eléctrico: cómo es el auto con el que Maranello desafía su propia historia

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Cuatro puertas, cinco plazas, más de 1.000 CV y diseño con la firma de Jony Ive: las entregas comienzan en el último trimestre del año.

Ferrari ya tiene su primer auto completamente eléctrico. Se llama Luce —"luz" en italiano—, fue presentado en mayo y sus entregas comenzarán en el último trimestre de 2026. Con un precio de 550.000 euros, unos 640.000 dólares, es uno de los vehículos eléctricos más caros del mercado y marca un giro tras casi ocho décadas de motores a combustión.

El lanzamiento llega en un momento particular de la industria: mientras competidores como Porsche y Lamborghini reducen sus ambiciones eléctricas citando una demanda débil, Maranello eligió avanzar. Aunque con cautela: la propia Ferrari recortó su proyección de electrificación y ahora espera que solo el 20% de su gama sea totalmente eléctrica hacia 2030 —contra el 40% que había anunciado en 2022—, con el resto repartido en partes iguales entre híbridos y motores de combustión tradicionales.

Un Ferrari distinto de todos los anteriores El Luce es una rareza en la historia de la marca por donde se lo mire. Es el primer Ferrari de cinco plazas, tiene cuatro puertas y un baúl de 600 litros: una configuración pensada para atraer a familias de alto poder adquisitivo y a una generación criada entre tecnología e inteligencia artificial, menos apegada al legado de los emblemáticos motores de 8 y 12 cilindros.

El diseño también rompió el molde. En lugar de quedar solo en manos del Ferrari Design Studio que dirige Flavio Manzoni, el proyecto incorporó al colectivo LoveFrom, fundado por Sir Jony Ive —exjefe de diseño de Apple y padre del iPhone— y Marc Newson, convocados por el presidente John Elkann para aportar lo que la marca describió como una "perspectiva multidisciplinar y poco convencional".

Ferrari Luce Números de superdeportivo Bajo la carrocería, el Luce es el resultado de más de 20 años de investigación en electrificación que comenzaron en la Fórmula 1, con más de 60 soluciones tecnológicas patentadas durante su desarrollo y todos los componentes principales diseñados y fabricados internamente en Maranello.

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La ficha técnica impresiona: cuatro motores eléctricos independientes, arquitectura de 880 voltios, más de 1.000 CV en modo boost, aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, velocidad máxima de 310 km/h y una autonomía superior a los 530 kilómetros por carga. El chasis y la carrocería están fabricados con un 75% de aluminio reciclado, y un sistema denominado Disconnect permite pasar de tracción total a trasera sin afectar la fluidez de conducción. Las levas del volante, liberadas de la función de cambio, ahora regulan cinco niveles progresivos de par con la derecha y el freno motor con la izquierda.

El sonido: ni falso ni mudo Uno de los dilemas centrales de un Ferrari sin motor a combustión era el sonido. La marca descartó incorporar ruidos artificiales de motor: en su lugar, un equipo de 20 personas dirigido por Antonio Palermo, jefe de la división de Sonido y Vibración, desarrolló un sistema que capta las resonancias mecánicas reales del motor eléctrico mediante un sensor en el inversor y las amplifica, procesando las frecuencias del auto como notas musicales. El objetivo, según explicaron, no es imitar el sonido de un Ferrari convencional sino crear algo auténtico y completamente nuevo.

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Interior del nuevo Ferrari Del Quirinale a los memes La presentación tuvo todos los condimentos. Elkann llevó el auto al palacio del Quirinale para mostrárselo al presidente italiano Sergio Mattarella, en un gesto que subrayó el carácter de acontecimiento nacional. Pero en las redes sociales la recepción fue menos solemne: en los días posteriores, el Luce fue comparado con un Nissan Leaf y con un Toyota de bajo costo, un ruido ante el que la marca se mostró imperturbable. "Ferrari Luce no es una respuesta al cambio", respondió Elkann a los periodistas en la presentación de Roma.