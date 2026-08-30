Orgullo pergaminense: Changuito, la plataforma creada en la ciudad, es finalista de la competencia de startups más importante del e-commerce argentino

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La plataforma desarrollada por Bruno Cardinale presentará su proyecto en el eCommerce Day, el evento de comercio digital más importante de la región.

Una historia de emprendimiento local llegó a la primera línea del comercio digital argentino. Changuito, la plataforma de venta online desarrollada por el pergaminense Bruno Cardinale, fue seleccionada como una de las finalistas del eCommerce Startup Competition Argentina 2026, la competencia de emprendimientos organizada por el eCommerce Institute.

El proyecto, nacido en Pergamino y utilizado hoy por miles de comercios y emprendedores de todo el país, se presentará en vivo ante un jurado de referentes de la industria en el marco del eCommerce Day Argentina, considerado el encuentro más importante de la industria del comercio digital en Latinoamérica.

Un desarrollo pergaminense entre los mejores de la región Que una plataforma nacida fuera de los grandes centros tecnológicos del país logre meterse entre los finalistas de una competencia regional no es un dato menor. Changuito permite a comercios y emprendedores armar su catálogo, recibir pedidos organizados directamente por WhatsApp y cobrar sin pagar comisión por venta, todo desde una herramienta pensada y desarrollada en Pergamino.

El reconocimiento llega de la mano del eCommerce Institute, una organización sin fines de lucro que impulsa el desarrollo de la economía digital en distintos países de la región, en articulación con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Presentación en el evento número 200 del eCommerce Day La edición 2026 del eCommerce Day tiene un condimento especial: se cumplen 20 años del eCommerce Day Tour y se celebra la edición número 200 del evento a nivel regional. Se realizará el jueves 27 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunirá a CEO, líderes de retail, marcas, marketplaces y especialistas en logística, medios de pago y tecnología de toda la región.

Según explicaron desde Changuito, para llegar a esta instancia final un proyecto debe estar enfocado en comercio digital, tener como máximo dos años desde su constitución y contar con un producto ya validado y en operación real, no solo una idea en papel. La plataforma presentará su propuesta el jueves 27, de 15 a 17, junto al resto de los finalistas de esta edición.

Un reconocimiento que representa a los comercios argentinos Desde la organización remarcaron que este logro no es un premio a una idea, sino una validación externa a una herramienta que ya funciona todos los días para miles de comercios en la Argentina.

Para Pergamino, el hito tiene un valor adicional: pone a un desarrollo local en la vidriera del comercio digital más grande de la región, de la mano de un proyecto pensado, creado y sostenido desde la propia ciudad.