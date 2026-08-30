Adrián Garavano: “La ciudad necesitaba tener un lugar de esparcimiento y cultural”

Cultura

El gerente ejecutivo del espacio visitó el programa “Fuera de Página”, y habló sobre el presente, la llegada de espectáculos del circuito nacional, la formación de espectadores y el proyecto de consolidar al teatro como un espacio cultural.

A pocas semanas de su reapertura, el nuevo Teatro San Martín comenzó a transitar una nueva etapa con una programación que busca ampliar la propuesta cultural de Pergamino y, al mismo tiempo, incorporar a la ciudad al circuito nacional de espectáculos. En ese marco, Adrián Garavano, gerente ejecutivo del espacio, visitó “Fuera de Página”, el programa de streaming de LA OPINION conducido por Carolina Yacobone y Fernando Bongiovanni, donde repasó los principales objetivos de la gestión y anticipó algunos de los proyectos que se encuentran en desarrollo.

“Se nota claramente que la plaza era necesaria, la ciudad necesitaba tener un lugar de esparcimiento y cultural. Este acompañamiento que tuvimos -en este caso Carlos Rottemberg- que nos abre la puerta al circuito nacional del teatro, es importante para nosotros poder estar en esa agenda, ser parte de todos los elencos que salen de gira”, señaló Garavano.

El responsable del teatro destacó especialmente las características edilicias y técnicas de la sala y consideró que esas condiciones permiten pensar en una programación diversa. “Lo que es en infraestructura el teatro San Martín es impecable. Yo he tenido la suerte de recorrer muchos teatros en el país y en el extranjero y la verdad que la técnica y el espacio, la visualización de la platea, es muy acertada y está buenísimo que podemos disfrutar de este lugar y empezar a tener nuevos espectadores”.

En ese sentido, explicó que uno de los principales desafíos consiste en incorporar público que no tiene un vínculo habitual con el teatro. “Nosotros estamos en la búsqueda de nuevos espectadores. Esto se logra trayendo propuestas alternativas, que tengan quizás un paso previo a la calle Corrientes que, como lo dice Rottemberg, la televisión ya no está dando actores que sean referentes en el teatro; ahora no hay ficción en la televisión argentina entonces lo que está nutriendo la calle Corrientes es el teatro off”.

La intención, según explicó, es que Pergamino pueda recibir esas propuestas antes de que lleguen a los grandes escenarios porteños. “La intención nuestra es poder traer ese tipo de espectáculos antes de que llegue a la calle Corrientes y poder alimentar el teatro en su profundidad, en lo que deja la actuación, personas vivas arriba de un escenario que hoy por hoy, con la tecnología, es muy poco común, es casi lo más humano que nos queda para poder disfrutar”.

Garavano planteó que ese contacto directo entre artistas y espectadores es uno de los valores centrales que pretende recuperar la programación. “Nosotros queremos que esa profundidad, ese leitmotiv del teatro que es poder conmover o poder hacer divertir a alguien, llegue de alguna manera al espectador. Para eso tenemos un programa que estamos trabajando de poder traer distintas alternativas no solo el teatro de gira tiene un famoso dando vueltas, que está bueno, porque uno tiene esa cercanía con el artista que admira, pero nosotros lo que tratamos es poder inculcar este gusto y este tipo de mirada por el teatro”.

Una mirada propia El gerente ejecutivo también remarcó que el objetivo no es reproducir exclusivamente la agenda de Buenos Aires. “Nosotros no queremos convertirnos en ‘porteñocentristas’, no queremos mirar solo lo que se hace en Buenos Aires, sino nutrirnos de eso para obtener nuestra propia experiencia teatral, nuestra propia formación de obras de teatro”.

La infraestructura del espacio, agregó, permite ampliar la programación hacia otras disciplinas. “La sala se presta para muchas cosas más, por ejemplo, ya cerramos con Baglieto-Vitale para hacer una experiencia musical, porque también estamos experimentando sobre cómo funciona cada tipo de obra, o casa tipo de evento que se realizan en la sala”.

A esa propuesta se suma la sala polivalente, que será escenario de actividades de distinta naturaleza. “Además, tenemos la sala polivalente, ahora, el 3 de septiembre a las 17:30, tenemos la presentación del libro Borges y el derecho, de Leonardo Pitlevnik, con una conferencia en vivo. Estamos tratando de tener muchas alternativas para que la sala esté activa”.

La vinculación con productores nacionales es otro de los aspectos que Garavano considera centrales para el crecimiento del proyecto. “Nuestra relación con Carlos Rottemberg hace que todos los productores que están asociados a ADET se enteren de que nosotros tenemos una plaza nueva, confortable, que aparte, va a acompañada del crecimiento de algunos establecimientos de la ciudad como restaurantes, hoteles, que aportan también a poder recibir ese tipo de espectáculos y la plaza se nutre también de la región”.

Vinculación con otros teatros La intención también es fortalecer los vínculos con otras salas y generar acuerdos que permitan ampliar la circulación de propuestas. “Tengo contacto con todos los teatros de la zona y me referencio en ellos por sus experiencias y estamos buscando poder hacer algún tipo de convenio o acuerdo con los teatros nacionales como el Cervantes o el San Martín de Buenos Aires, que tienen otro tipo de espectáculos, que hoy sí los podemos recibir”.

Garavano aclaró que se trata de un proceso que recién comienza. “Es una tarea de un proceso largo, esto recién arranca y por suerte ya pudimos programar”.

En cuanto al horizonte de la gestión, fue contundente: “Nosotros queremos algo que sea muy duradero, nosotros pensamos a treinta años, es un teatro que tiene que durar para la ciudad, que nos exceda a nosotros”.

Con ese objetivo, explicó que se elaboró un manual de uso del edificio para garantizar la continuidad de su funcionamiento más allá de las personas que actualmente tienen a su cargo la gestión. “Para la utilización del teatro nosotros armamos un manual de uso, entonces, más allá de nosotros, alguien va a saber cómo manejar el teatro. Si vos entrar al teatro tenés un plan de funcionamiento, desde ese lugar empezamos a pensar el modelo de gestión del teatro”.

Nuevos públicos y nuevas propuestas Entre las búsquedas de la gestión aparece también la posibilidad de incorporar al cine dentro de la programación. “Queremos capturar otro nicho de público, como por ejemplo el cine. Estamos hablando por una propuesta que se llama La fábrica del cine, que llegan con su película junto al director y el FX, hacen un cine debate en el que cuentan cómo hicieron la película”.

Al mismo tiempo, Garavano puso en valor la producción teatral local y la posibilidad de utilizar el nuevo espacio como una plataforma para acercar artistas y públicos que habitualmente no coinciden.

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“Tenemos mucha producción y buen teatro en Pergamino. De hecho, quedó demostrado el fin de semana del 14 y 15 de agosto cuando se presentaron la obra Para Anormales y los chicos de Hipócritas con el grupo Estelar de Improvisación. Lo que reflexionamos es que los conocieron nuevos públicos, gente que no va por lo general a los teatros Habemus e Hipócritas y fue muy bien recibido. Esto para nosotros es abrir una puerta interesante en esta idea de formación de espectadores”.

En esa línea, definió al San Martín no solamente como un escenario, sino como un espacio que pretende articular diferentes expresiones culturales.

“Nosotros pensamos al teatro más que como una sala, como una plataforma cultural. Porque tenemos dos salas y más espacios, un sótano que está muy bueno para entrenamientos. Está la idea de hacer un espacio gastronómico; está el espacio para hacerlo”.

Garavano reconoció que existe expectativa por poner en marcha todas las posibilidades que ofrece el edificio, aunque pidió entender que el proyecto requiere tiempo. “Quizás hay mucha ansiedad, porque esto empiece a funcionar, ya lo está haciendo pero nosotros manejamos nuestros tiempos y el teatro es un poco más laxo, lleva un proceso más largo, no es programar por programar; nosotros nos sentamos a pensar, trabajamos la idea, el proyecto. Vamos a nuestro ritmo y queremos imponernos en ese sentido”.

La apuesta por lo digital La modernización tecnológica también forma parte de los objetivos de la gestión. En ese aspecto, Garavano destacó el trabajo del equipo que lo acompaña.

“Trabajo mucho con Augusto Vaño Aba, que es un chico que está formado en audiovisual, diseño gráfico, marketing que resuelve un montón de cuestiones que, sobre todo en lo generacional, a veces impacta bastante. También está Facu Cruz con la técnica, y Camila Millet en la boletería. Nosotros queremos ir ahora hacia lo digital, estamos interesados en tener esa modernización y no quedarnos atrás”.

Finalmente, Garavano destacó el acompañamiento recibido por parte de la Subsecretaría de Cultura y de la Municipalidad de Pergamino durante las primeras semanas de funcionamiento. “El trabajo de la Municipalidad fue increíble, es un grupo de trabajo muy intenso, no hubiéramos podido recibir a más de 1600 personas ese fin de semana y durante la semana otros tantos, así que ya van más de 5000 espectadores que pasaron por el Teatro San Martín”, afirmó.

Una trayectoria ligada al teatro y la gestión cultural Adrián Garavano (46) es actor, director, productor, gestor cultural y poeta, con 29 años de trayectoria vinculada a la actuación, el teatro y la producción cultural.

Comenzó su formación teatral a los 18 años en Rosario y desarrolló desde entonces un recorrido profesional que atravesó el teatro independiente, el audiovisual, la publicidad, la investigación escénica, la producción, la gestión cultural y la poesía.

Como actor audiovisual participó en más de 70 comerciales y campañas publicitarias y formó parte de películas y series, compartiendo escena con intérpretes como Federico Luppi, Hugo Arana y Sofía Gala Castiglione, entre otros. En teatro participó de cerca de 30 obras y fue integrante de El Sucede, experiencia teatral independiente y underground que se sostuvo durante seis años.

Su formación incluyó el trabajo con Ricardo Bartís, Agustín Alezzo, Pompeyo Audivert y Nora Moseinco, además de cursar la Licenciatura en Teatro de Títeres y Objetos de la Universidad Nacional de San Martín. También dedicó tres años al estudio de la técnica y los principios escénicos de Vsévolod Meyerhold.

Su trayectoria se extendió posteriormente hacia la producción y la gestión cultural. Fue asesor de la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo durante dos años de la producción de las Bibliotecas del Festival AcercArte.

En paralelo, desarrolló una trayectoria vinculada a la poesía y fue convocado como jurado del Slam Nacional de Lima, Perú.

Actualmente, como gerente ejecutivo del Teatro San Martín de Pergamino, tiene a su cargo la programación, producción y contratación de espectáculos, administración de la sala, desarrollo de alianzas institucionales y comerciales, generación de sponsors, comunicación y vinculación con productores y teatros del circuito nacional.