Daniel Oberti: el legado de un artista comprometido con la memoria, la ecología y la gestión cultural

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Cultura

Por su destacada trayectoria nacional e internacional, su espíritu solidario y su militancia a través del arte, Daniel Oberti deja una huella imborrable en la región y en nuestro país.

El artista visual Daniel Horacio Oberti falleció el sábado 22 a los 54 años de edad.

Inició su camino artístico en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde cursó hasta los niveles superiores. Su búsqueda estética lo llevó a realizar clínicas con grandes referentes como Juan Carlos Romero y Horacio Zabala.

Un hito fundamental en su carrera fue la clínica "La palabra y el espacio", dictada por la artista española María Velazco (radicada en Kansas) y organizada por el Centro de Estudios de Propuestas Artísticas Híbridas de la UNR, en el Centro Cultural Parque de España (CCPE) de Rosario. Alrededor del año 2004, este encuentro marcó el inicio de su profundo camino en la poesía visual.

A lo largo de los años, su obra ganó espacio en las galerías y centros culturales más importantes del país y el exterior.

En Buenos Aires expuso en el Centro Cultural Recoleta (invitado por Juan Carlos Romero para el 6° Encuentro Nacional de Poesía Visual); en la Feria Expotrastienda; en OSDE, dirigido en ese entonces por la reconocida historiadora y crítica de arte María Teresa Constantín; y en el Centro Cultural Borges en la muestra Periférica para galerías emergentes, espacios alternativos, donde realizó un mural enorme con las flores diseñadas con las latas de aluminio de cervezas y gaseosas.

Formó parte del staf de la galería de arte Elsi del Río y de su mano llegó a exponer en tres ediciones de la feria ArteBA. Su participación en esta feria le permitió desembarcar en España en la prestigiosa Galería Luis Adelantado, arte contemporáneo, en Valencia. Actualmente, sus obras forman parte de importantes colecciones privadas tanto en Argentina como en el extranjero.

Sus obras más emblemáticas Si algo caracterizó la producción de Daniel fue la escala de sus intervenciones y la potencia de sus mensajes. "Rituales para el amor" se expuso en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) dentro de la muestra "El modelo reducido" (curada por Horacio Zabala junto a grandes maestros nacionales como León Ferrari, Luis Felipe Noe y Eduardo Stupia).

La potencia de esta obra fue seleccionada entre tantos grandes, para la tapa del catálogo oficial de la muestra.

"Maldito”, en el Museo Castagnino, fue una de sus intervenciones urbanas más recordadas. Consistió en rodear las paredes exteriores del emblemático museo rosarino con una cinta de enmascarar de 5 centímetros de ancho, en la cual pegó miles de caritas recortadas minuciosamente a mano.

"Metonimia", muestra que se hizo a partir de la Iglesia Poética del Reino Visual, dedicada a la poesía visual y conformada por docentes, estudiantes y egresados de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades de Paraná, Entre Ríos. Dicha muestra diseñada por el artista visual Hugo Masoero, se realizó en el Museo Histórico Provincial de Paraná, y luego se trasladó a Pergamino para compartir espacio con creadores locales. También expuso en el Centro Cultural de la misma ciudad, en la localidad de La Paz, Entre Ríos.

En el espacio Barraco de Rosario, dirigido por el artista y gestor pergaminense Ariel Jurado, con curaduría de Belén Antola, presentó impactantes piezas creadas con cabezas de muñecas de porcelana rescatadas de antigüedades, cuyos cuerpos confeccionó con esponjas vegetales y lentejuelas.

Daniel se definía a sí mismo como un artista profundamente preocupado por la ecología. Su obra estética estaba ligada al reciclaje: recolectaba meticulosamente latas de aluminio de cerveza y gaseosa para transformarlas en piezas de arte refinadas y delicadas. Un ejemplo de esto fue su intervención en OSDE Buenos Aires, en una muestra de artistas rosarinos curada por Hugo Masoero, donde cubrió una pared enorme armando un mural con tiras enlazadas de las cintas de los envases de gaseosa, arte textil. Esta muestra lo galardonó en el Salón OSDE con el Primer Premio Regional. Todo el material sobrante que no utilizaba en sus obras lo limpiaba, clasificaba y llevaba a un corralón en Rosario para asegurar su correcto reciclaje.

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Su último proyecto, titulado "Nidos" —ideado por él para trabajar en colaboración con sus colegas Mabel Temporelli y Paulo Scarlato— consistía en la construcción de casas de aves utilizando desechos orgánicos y materiales recolectados en plazas y parques, con el sueño latente de realizar una obra a gran escala.

Militancia, memoria y compromiso en Pergamino En el año 2012, su compromiso político y social lo llevó a sumarse al Colectivo Nadie Olvida Nada Arte con memoria. Año tras año, acompañó con sus obras, aportó ideas con fuerte contenido social, por la memoria, la verdad y la justicia.

Impulsó el arte local a través de proyectos como el "Homenaje a Eva", invitando a creadores locales a participar en la Galería Mercado de Arte de Pergamino.

Más allá de su rol como creador, Daniel fue un activo gestor cultural, un coleccionista muy cuidadoso y selectivo, y un promotor del trabajo de otros artistas. Participó activamente en la escena rosarina en las muestras curadas por Hugo Masoero, coordinador del Espacio de Investigación en Arte Contemporáneo La Caverna. Compartió muchas de ellas con su gran amiga, la artista visual Mabel Temporelli.

Decidido a colaborar con los diferentes espacios culturales de nuestra ciudad, participó en distintas convocatorias realizadas desde la Casa de la Cultura, la Galería de Arte Lola Mora, entre otros espacios locales. Cada muestra se enaltecía con la presencia de sus obras.

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Fue intensa su labor y participación en el Archivo y Museo Municipal, durante la gestión de la ex directora Marita Fekete. En esos años Daniel realizó talleres dirigidos a las escuelas de nuestra ciudad donde él contaba el proceso de reciclado para diseñar y construir su obra y la importancia del hábito de reciclar. Cada niño se iba con una pequeña obra realizada con la guía del artista. Luego del incendio del Archivo participó y acompañó a Marita Fekete en un programa de radio, conducido por el periodista local Gustavo Pérez Ruiz dedicado a transmitir el valor incalculable de la perdida sobre la identidad cultural de la comunidad, las raíces de un pueblo, su acerbo histórico. Dicho en palabras de Daniel: “a dónde van a buscar la verdad, si incendian la memoria”.

En los últimos años trasladó esa generosidad a la vida cotidiana de su comunidad, siendo curador de un ciclo de muestras en Dry, un lugar de encuentro con amigos. Junto al dueño del lugar, Leo Peralta, transformó la vidriera del local en un espacio de exposición artística permanente para visibilizar a los artistas locales. Cada mes, un invitado. Como cierre del último año organizó una muestra en la Galería Artemás de nuestra ciudad, para presentar a todos los artistas participantes de Dry.

Daniel siempre se brindó a los demás con una enorme generosidad, estimulando proyectos de otros, aportando a sus obras, estimulando el hacer.

Ha dejado proyectos en marcha —como el sueño de montar su propia galería de arte— y un vacío profundo como compañero, militante ecológico y artista excepcional.