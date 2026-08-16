Mauricio Córdoba: “Fue una emoción muy grande volver a mi ciudad”

Cultura

El bailarín local, radicado en Buenos Aires desde hace más de 20 años, fue parte del elenco de Mora Godoy que se presentó durante la apertura del Teatro San Martín. En ese marco recibió la distinción de Huésped de Honor. Diálogo con “Fuera de Página”.

Mauricio Córdoba volvió a Pergamino después de varios años y lo hizo sobre uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. El bailarín profesional, radicado en la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 20 años, fue parte del excelente elenco de Mora Godoy que se presentó durante el fin de semana en el marco de la apertura del Teatro San Martín.

La visita tuvo además un reconocimiento especial: Córdoba fue declarado Huésped de Honor, distinción que recibió de manos del concejal de Juntos por el Cambio, Ignacio Maiztegui.

“Fue una emoción muy grande volver a mi ciudad después de tanto tiempo y bailar las cuatro funciones junto a Mora Godoy, nada más y nada menos que en la reinauguración del Teatro San Martín, un lugar tan emblemático de nuestra ciudad”, expresó en diálogo con el programa de streaming Fuera de Página.

Actualmente, Córdoba integra el elenco de Mora Godoy, con el que se encuentra realizando una gira por la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, desarrolla su propio espectáculo, “Esencia tanguera”, junto a su compañía Tango Company, propuesta que realizó temporada durante varios años en El Viejo Almacén.

A partir de noviembre de este año, además, comenzará la temporada de cruceros por la zona del Caribe, una actividad que también forma parte de su recorrido profesional.

Sobre el reconocimiento recibido en Pergamino, manifestó: “No me esperaba este reconocimiento y fue muy hermoso. Uno cuando trabaja no piensa en recibir un reconocimiento y cuando viene del lado de la Municipalidad de mi ciudad la verdad que me llena de orgullo”.

Los primeros pasos Córdoba conserva recuerdos de su infancia vinculados al lugar donde años después volvería a bailar profesionalmente. Consultado sobre si pertenecía a la época en que disfrutaba del Cine San Martín, respondió: “Así es, tengo recuerdos muy lejanos de haber ido al cine cuando era matinée, a ver los dibujitos”.

Sus primeros pasos artísticos también estuvieron ligados a Pergamino y al folklore.

“Pergamino es donde comenzó todo. Empecé bailando folklore cuando era muy chico, cuando estaba en cuarto grado. Lo primera que recuerdo es que me quería escapar de la escuela. Mi primer acercamiento a la danza fue a través de la maestra Marta Basile, que organizaba todo lo que eran los actos de escuela. Ya de más grande mi papá me llevó a estudios de danza y después entré el Cuerpo Municipal de Danzas que dirigía Mechi Porcel. Ella fue una de las que me formó como bailarín de folklore”.

Con el tiempo, su carrera tomó otro rumbo y el tango se convirtió en el eje de su vida profesional.

“En Capital Federal llevó más de 20 años con el tango junto a Ivana Fleitas que es mi pareja de baile y de la vida. Junto a ella estamos recorriendo gran parte del mundo difundiendo el tango”.

Mauricio Córdoba y su pareja en la danza y en la vida, Ivana Fleitas. @MAURICIO_CORDOBA_TANGO Del folklore al tango El paso de una disciplina a otra se produjo a partir de una experiencia en Cosquín.

“En el año 2004 fui a Cosquín y participé del ballet Camín, ahí conocí a mi mujer y al año siguiente nos fuimos para Capital Federal y por esas cosas de la vida entramos al IUNA y el tango nos abrió las puertas. Fue algo que se fue dando y aparecieron los primeros trabajos que nos llevaron al tango, después empezaron los viajes. Así me formé como profesional y el tango es ahora una forma de vida”.

La transición implicó también una formación específica, teniendo en cuenta las diferencias entre ambas disciplinas. En ese sentido, Córdoba explicó que su camino dentro del tango fue particular.

“Sí, muchas diferencias. Como bailarín de tango tuve el camino inverso porque la mayoría de los bailarines empiezan desde el tango salón que se pueden ver en las milongas, Yo empecé, por ejemplo, a hacer Libertango desde otro punto de vista del tango, más acrobático y coreográfico”.

Su primera gran experiencia internacional llegó de la mano de la compañía de Luis Pereyra.

“La primera que me llevó a Alemania y parte de Europa fue la de Luis Pereyra, después con mi mujer, solos hemos estado en Seul, Corea del Sur, en Tokio, en China”.

El tango y el folklore argentino Para Córdoba, el tango continúa siendo uno de los grandes embajadores culturales argentinos, aunque advierte que en los últimos años el folklore también ganó protagonismo en los escenarios internacionales.

“Hasta hace poco era así, pero ahora, gracias a los chicos de El Malevo se abrió más el campo del folklore, desde la parte de fantasía por las boleadoras, el bombo. Como que ahora se le está dando un poco más de importancia al folklore. Sin embargo, el tango desde hace 20 años está a full”.

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Aunque el tango ocupa actualmente un lugar central en su carrera, el folklore sigue presente. Incluso, durante su participación en el espectáculo de Mora Godoy, volvió a interpretar una danza tradicional argentina.

“Sí, de vez en cuando hacemos algo. Y en el propio espectáculo de Mora bailamos un gato entre toda la compañía”.

La actividad profesional también lo llevó a escenarios muy diferentes y a destinos singulares. “Nosotros en temporada hacemos cruceros en la zona del Caribe y también vamos a la Antártida y un lugar muy emblemático que hacemos, son las Islas Malvinas, un lugar muy especial que a los argentinos nos pegó tan de cerca”.

El deseo de volver El regreso a Pergamino dejó en Mauricio el deseo de reencontrarse nuevamente con el público local, esta vez con una propuesta propia. El bailarín anticipó que existe la posibilidad de realizar una exhibición y un seminario junto a su compañía.

“Tenemos ganas de brindar una exhibición y un seminario. Después de todo el cariño que recibimos este fin de semana nos dieron ganas de dar un poquito más de lo que somos. Agradezco al intendente Javier Martínez, al subsecretario de Cultura Diego Morello y al concejal Ignacio Maiztegui por el reconocimiento y por abrirme los brazos en mi ciudad”.